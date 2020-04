Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

VakıfBank altyapı antrenörleri, evde kalan altyapı sporcularıyla her gün online olarak görüşüyor ve antrenman programları uyguluyor. Bu görüşmelere VakıfBank A Takım sporcuları tecrübelerini aktarmak üzere konuk oluyor. Altyapı sporcularının ikinci konuğu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın Sırp pasörü Maja Ognjenovic, "Oynadığım diğer kulüplerin de altyapıları vardı. Ama hiçbir kulüpte altyapıya bu kadar değer veren bir kulüp görmedim. Bu kulübün altyapısında oynadığınız için çok şanslısınız çünkü burada harika bir imkanınız var. Şu anda hepimiz zorlu ve değişik bir süreçten geçiyoruz. Eminim ki sizlerin hayalleri vardı. Bunlar sadece bir süre bekleyecek. Sağlıklı beslenin ve idmanlarınıza devam edin" dedi.

"Kariyerimin başından bu yana hiçbir zaman vazgeçmedim"

Sporculardan gelen soruları cevaplayan VakıfBank'ın Sırp pasörü, "Böyle bir buluşmada sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Kariyerimde ilk defa böyle bir organizasyona katılıyorum. Küçükken herkesin beğendiği ve örnek aldığı oyuncular olurdu. Ama benim çok fazla örnek aldığım oyuncu yoktu. Ama oynama stilini sevdiğim pasörler vardı. Küçükken her zaman kendi tarzım olması için çabaladım. Bence her pasörün kendi tarzı olmalıdır. Benden dört yaş büyük bir ablam, okulda voleybol takımında oynuyordu. Onunla beraber voleybola başladığımda sekiz yaşındaydım. O yaşlarda voleybolun benim mesleğim olacağını hissettim. Her profesyonel oyuncunun her dönem iniş ve çıkışları oluyor. Bazı zor zamanlarda pes etmeyi düşünebiliyorsun. Ama ben kariyerimin başından bu yana hiçbir zaman vazgeçmedim. Elbette bazen düştüğüm oldu ama hep kendi yolumda devam ettim" dedi.

"Kariyerimiz boyunca öğrenmeye devam ediyoruz"

VakıfBank altyapısında oynamanın bir şans olduğunu dile getiren Ognjenovic, "Oynadığım diğer kulüplerin de altyapıları vardı. Ama hiçbir kulüpte altyapıya bu kadar değer veren bir kulüp görmedim. Bu kulübün altyapısında oynadığınız için çok şanslısınız çünkü burada hepimize harika imkanlar sunulmuş durumda. Bizler tüm kariyerimiz boyunca öğrenmeye devam ediyoruz. Voleybolda dahil hiçbir spor dalındaki bir sporcu, 'Ben her zaman en iyisini yapıyorum' diyemez. Bu düşünce bir sporcu için iyi değildir. 'Her şeyi çok iyi yapıyorum' dememeniz lazım. Şu anda hepimiz zorlu ve değişik bir süreçten geçiyoruz. Eminim ki sizlerin hayalleri vardı. Benim ve takımın da şampiyon olma hayali var. Bunlar sadece bir süre bekliyor. Bu süreçte sağlıklı kalmaya dikkat etmeliyiz. Sağlıklı beslenin ve antrenmanlarınıza devam edin" dedi.