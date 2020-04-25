Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla video-konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirdi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin bütün dünyada insan hayatını tehdit etmeye devam ettiğine dikkati çeken Bakan Kasapoğlu “Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanı’mızın vizyonuyla, onun güçlü liderliğiyle bu mücadeleyi en etkin şekilde ortaya koyan ülkelerden biriyiz. Bu süreçte ülkemizin ortaya koymuş olduğu performans tüm dünyaya model olacak bir performans. Sağlık altyapısından, sağlık ordusuna, ülkemizin imkânları dünya için bir örnek” ifadelerini kullandı.

> Altyapıyı işaret etti

Bakan Kasapoğlu, liglerin durumuyla ilgili olarak “Hepimiz için aslolan, liglerin tamamlanmasıdır. Bu yolda da Bilim Kurulu başta olmak üzere, sağlık kuruluşlarımızın yönlendirmeleri, uluslararası kurumların yaklaşımları çok önemli bir rehberdir. Bir sporcumuzun sağlığını, bir maça ya da organizasyona değişmeyeceğimizi en başından beri ifade ediyoruz” dedi. Kulüplerin süreçten ekonomik olarak da menfi yönde etkilendiğini belirten Kasapoğlu “Kulüplerimizin kısa vadeli çözümler yerine birtakım yeni yaklaşımlar benimsemesi gerekiyor. Bu sürecin Türk sporu açısından tüm paydaşlarıyla bir irtifa kaybı değil, bir kazanım olmasını istiyoruz” sözlerini kullandı.

> Antalya olmaz

Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de zirvede konuşulanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaklaşık iki saat süren bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Sepil, "Maçların geleceği ay sonunda belli olacak. Federasyon, Almanya'dan örnek alınan özel bir plan hazırladı. En muhtemel senaryo lig ve kupa maçlarının 12-13-14 Haziran’da başlayıp 26 Temmuz'da bitirilmesi” dedi. "Kesinlikle liglerin bitirilmesi yönünde bir irade var” diyen Sepil sözlerini şöyle sürdürdü: Kulüpler Birliği olarak maçların Antalya’da tamamlanmasının mümkün olmadığını belirttik. Eğer fevkalade bir gelişme olmazsa maçlar seyircisiz olarak başlayacak.