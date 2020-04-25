Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozhan Memiş

İşte bu soruya cevabı İHA’ya özel açıklamalarda bulunan Halil Umut Meler verdi. Meler “Maçların tek bir şehirde oynanmasının hakem olarak bizleri olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmüyorum. İnsan sağlığı düşünülerek en doğru karar verilecektir” diye konuştu.

> Test ve sınavlar...

Salgın sebebiyle mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmadığını belirten Halil Umut Meler “Evde oğlumla bol bol oyunlar oynayarak, kitap okuyarak ve film izleyerek bu süreci kaliteli bir şekilde geçirmeye çalışıyorum. Atletik performans birimi tarafından gönderilen antrenmanları, UEFA ve MHK tarafından her hafta gönderilen video test ve kural sınavlarını evde yapıyorum. Bizler de futbolcular kadar çalışmak ve form tutmak zorundayız. MHK ve Atletik Performans Birimi devamlı çalışmalarımızı takip ediyor” dedi.

MELER’DEN İNCİLER

∂ Eşimle bol bol kahve içip planlar yapıyoruz.

∂ Oğlumla daha çok zaman geçiriyorum.

∂ Mutfağa çok fazla girmiyorum.

∂ Enginar ve balık ürünlerini seviyorum.

∂ Çok fazla film ve dizi seyrediyorum.

∂ Dünya Kupası’nın eski maçlarını izliyorum.