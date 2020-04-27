Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da koronavirüs etkileri hem anlık hem de yarınlara dair görülüyor. Anlık etki direkt ödemelere ve ücretlere yansımış durumda. Mustafa Cengiz yönetimi, futbolculardan indirim istemiş ve 60 milyon avronun üzerindeki takım bütçesini de aşağı çekmeyi kaçınılmaz hâle getirmişti. Ve bunlara bir de yeni kadro planlamasındaki tasarruflar eklendi. Yerli ve millî değerlere ağırlık veren sarı-kırmızılılar anlaşmaları da TL üzerinden yapma kararı almıştı. İşte bu bağlamda çalışmalar devam ederken öne çıkan iki isim Sivasspor’da çok işi işlere imza atan ve sezon sonu mukaveleleri sona erecek olan Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş’tı. İkilide çok önemli mesafe alınmıştı.

> Aytaç da istekli

İki yerli gözdeye bir isim daha eklendi. O da Kasımpaşa’da ter döken ve 2021’de mukavelesi sona erecek olan Aytaç Kara. Orta sahada görev alan 27 yaşındaki oyuncu için görüşme masasında izlenecek politika belli. Mustafa Cengiz yönetiminin önceliği kadro fazlası oyuncuları takasta kullanmak ve böylece bir taşla iki kuş vurmak. Ancak Kasımpaşa yönetimi, takas teklifini kabul etmezse bonservis bedeli için ücret görüşmelerine geçilecek. Galatasaray’ın Aytaç Kara için gözden çıkardığı en fazla bütçe ise 1,5 milyon avro civarında. Aytaç Kara’nın da teknik direktör Fatih Terim’le çalışmayı çok istediği biliniyor.

1,4 milyon euro

Aytaç Kara’nın kariyerinde Altay, Eskişehir, Trabzonspor, Y. Malatyaspor, Bursaspor ve Kasımpaşa kulüpleri var. Ve bu süreçte oyuncu için Eskişehir 200 bin avro, Trabzonspor ise 2,1 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Kara’nın güncel piyasa değeri de 1,4 milyon avro.

BÖKE ÜZÜNTÜLÜ...

CEV Kupası bize nasip olacaktı

Galatasaray, yarı finale kadar çıktığı CEV Kupası’nın koronavirüs sebebiyle iptal edilmesinin üzüntüsü yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetici Okan Böke “İki senedir sonuna kadar gelip almaya uğraştığımız ve bu sene alacağımıza inandığımız CEV, iptal olmasaydı bize nasip olacaktı. Galatasaray Voleybol gümbür gümbür ayakta. Sözleşmesi devam eden hiçbir oyuncumuzla yollarımızı ayırmayacağız” dedi.

GÜNAY’DAN DÜZELTME

Virüsü nereden kaptığımı bilmiyorum

G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, “Koronavirüs testimin pozitif çıkmasıyla ilgili yaptığım açıklamalar yanlış yorumlanmış. Virüsü nereden kaptığımı bilmem imkânsız. Ben şüphemi dile getirdim sadece. Görevim gereği birçok insanla beraberim. Virüsü nerede aldığımı ben de bilmiyorum” açıklaması yaptı.