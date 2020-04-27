Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı Avrupa ülkesi olan İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, spor dünyasını ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Conte, takım sporları yapan kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren antrenmanlara başlamasına izin verileceğini belirtti. Conte'nin açıklamasının ardından 9 Mart'tan bu yana oynanmayan Serie A'nın haziran ayında başlamasının da mümkün olduğu ifade edildi. Ayrıca bireysel sporlarda mücadele eden sporcuların da 4 Mayıs'tan itibaren çalışmalara başlayacağı açıklandı.
İtalya'da takımlar 18 Mayıs'ta sahaya iniyor
27.04.2020 - 10:15 | Son Güncelleme: 27.04.2020 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, dün gece yaptığı açıklamada takımların 18 Mayıs'ta antrenmanlara başlamasına izin verileceğini söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Giuseppe Conte,İtalya,koronavirüs,covid-19,
699835 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/699835.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
25
15
7
3
25
52
2
Trabzonspor
24
14
7
3
29
49
3
Galatasaray
24
14
6
4
24
48
4
Sivasspor
24
14
6
4
19
48
5
Beşiktaş
25
13
4
8
8
43
6
Fenerbahçe
25
11
7
7
13
40
7
Alanyaspor
24
11
6
7
18
39
8
Göztepe
24
9
7
8
1
34
9
Gaziantep FK
25
8
8
9
-4
32
10
Denizlispor
25
7
7
11
-9
28
11
Gençlerbirliği
24
7
6
11
-10
27
12
Antalyaspor
24
6
8
10
-15
26
13
Malatyaspor
24
6
7
11
1
25
14
Çaykur Rizespor
23
7
3
13
-15
24
15
Konyaspor
25
4
11
10
-13
23
16
Kasımpaşa
24
5
5
14
-18
20
17
Ankaragücü
25
4
8
13
-23
20
18
Kayserispor
24
4
7
13
-31
19
Süper Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
13.03.2020 20:00
Ankaragücü 2 - 1 Rizespor
13.03.2020 20:00
Kasimpaşa 2 - 0 Göztepe
14.03.2020 14:00
Denizlispor 1 - 0 Gençlerbirliği
14.03.2020 17:00
Alanyaspor 1 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.03.2020 20:00
Konyaspor 1 - 0 Fenerbahçe
15.03.2020 13:30
Hes Kablo Kayserispor 2 - 1 Yeni Malatyaspor
15.03.2020 16:00
Trabzonspor 1 - 1 Başakşehir
15.03.2020 19:00
Galatasaray 0 - 0 Beşiktaş
16.03.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 0 Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
26
14
8
4
14
50
2
Erzurum BB
26
13
7
6
10
46
3
Adana Demirspor
26
11
9
6
18
42
4
Bursaspor
26
13
6
7
6
42
5
Altay
26
10
9
7
5
39
6
Fatih Karagümrük
26
10
9
7
4
39
7
Akhisar Bld.Spor
25
10
8
7
3
38
8
Ümraniye
25
10
6
9
1
36
9
Keçiörengücü
26
8
10
8
0
34
10
Balıkesirspor
26
8
10
8
-1
34
11
Giresunspor
25
9
7
9
-4
34
12
Menemen Belediyespor
26
9
6
11
-6
33
13
İstanbulspor
25
7
11
7
6
32
14
Altınordu
25
6
9
10
-8
27
15
Osmanlıspor
25
6
7
12
-9
22
16
Boluspor
26
3
12
11
-13
21
17
Adanaspor
26
3
10
13
-15
19
18
Eskişehirspor
26
7
4
15
-11
16
PTT 1. Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
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Karagümrük 2 - 2 Altay
14.03.2020 19:00
Bursaspor 1 - 1 Boluspor
15.03.2020 14:00
Hatayspor 2 - 0 ümraniyespor
15.03.2020 16:30
Adanaspor 1 - 1 Keçiörengücü
15.03.2020 16:30
Menemenspor 2 - 2 Istanbulspor
15.03.2020 19:00
Osmanlispor 1 - 1 Giresunspor
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