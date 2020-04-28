Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç Millî Takımı’nın eski oyuncusu, Adana Demirspor’un kaptanı Erkan Zengin İHA’ya özel açıklamalar yaptı. Sağlık Bakanlığının İsveç’e özel uçak gönderip vatandaşımızı tedavi için yurda getirmesiyle ilgili olarak konuşan Erkan Zengin “İsveç’te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Ölsen daha iyi! Buradan giden uçak, hepimizin göğsünü kabarttı. Bütün dünya nasıl bir millet olduğumuzu gördü. İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, ABD’yi görüyoruz. Kuzenlerim İsveç’te hastalığa yakalandı ve hiçbirini hastaneye kabul etmediler, hepsi evde geçirdi hastalığı” dedi.

> 700 bin kişi korona

2 Mayıs’ta idmanlara başlayacaklarını belirten Erkan Zengin “Ligler 12 Haziran’da başlarsa 40 günlük bir süremiz olacak. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Vücuttan daha önemlisi, kafa olarak hazırlanabilir miyiz? Bu ayrı bir durum. Ama futbolun da başlaması gerekiyor. İsveç’i takip ediyorum. Futbolcular antrenmana çıkıyor. Vaka çok fazla. Stockholm’de virüse yakalanan 700 bin insan var. Bu şehirde 1,5 milyon insan yaşıyor, neredeyse yarısı virüse yakalanmış. Okullar açık, onların yaptığı doğru mu bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

İbra ile görüşüyorum

Millî takımdan arkadaşı Zlatan Ibrahimovic’le görüştüğünü söyleyen Erkan “Benim eski takımım Hammarby ile idman yapıyor. Ancak soyunma odalarını bile gruplar hâlinde kullanıyorlar. Gruplar hâlinde antrenman yapıyorlar” dedi.