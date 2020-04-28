Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdulkadir Ömür’den aldığı pas sonrası mutfağa girdi ve kuru fasulye ile pilav yaptı. Oyuncusuna kardeşim diye hitap eden Ağaoğlu, “Abdülkadir’in yemek konusunda çok yetenekli olmadığını biliyorum ancak futboldaki yeteneğini tüm dünyaya öğretiyor. Pas bana geldiğine göre Türk’ün millî yemeği olan kuru fasulye ve pilav yapacağım. Bir de ekmek yapacağım. Fırıncılık bizim dede mesleğidir” ifadelerini kullandı.

> Dört gözle bekliyor

Karantina bittiğinde ilk iş olarak Trabzon’a gitmeyi dört gözle beklediğini belirten Ağaoğlu, “Uçaktan iner inmez doğru moloza gidip önce bir kıymalı yiyeceğim ve sonrasında ise tesislere geçeceğim. İnşallah ligin kalan kısmını oynayacağız ve hayal ettiğimiz noktada bitireceğiz. Trabzon’u ve Trabzonspor’u futbolu çok özledim. İnşallah bu zor süreci hep birlikte atlatıp iki bayramı birlikte kutlarız” sözlerini kullandı.