Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren koronavirüs nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları iptal edilmişti. Gelecek yıl koronavirüsün kontrol altına alınamaması halinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Temmuz 2021’de gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın yine erteleneceğini açıkladı.

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori iptal edilen etkinlikle ilgili, “Kontrol altına alınamazsa olimpiyatların gelecek yıl yapılma ihtimali de olmaz" ifadelerini kullandı. Mori, "Eğer dünya salgını durdurmayı başarırsa önümüzdeki yaz olimpiyatları barış içinde düzenleyeceğiz” dedi.