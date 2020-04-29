Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ekonomik açıdan birçok sektörde büyük yara açarken Türk futbolunda da önemli kayba sebep olabilir. Aktif Bank’ın hazırladığı ‘Ekolig’ raporuna göre Süper Lig, salgın sebebiyle 1 milyar lirayı bulan bir kayıp yaşayabilir. Avrupa’nın beş büyük liginde kalan maçların oynanamaması durumunda kulüplerin finansal kaybının 4 milyar avroya ulaşabileceği belirtilen raporda, Süper Lig’in tamamlanamaması hâlinde maç günü, yayın ve ticari gelirlerde yaklaşık 1 milyar liralık kayıp yaşanabileceği öngörüldü.



> Türkiye hızlı davrandı

Pandemi sürecinin ele alındığı araştırmada, Avrupa’nın beş büyük futbol ligi ile kıyaslandığında, Süper Lig’in söz konusu dönemde en hızlı harekete geçen organizasyon olduğu aktarıldı. Raporda, ilk pozitif vakanın görülmesinin ardından Premier Lig’de 42 gün, Bundesliga’da 38 gün, La Liga’da 41 gün, Ligue 1’de 52 gün, Serie A’da ise 39 gün sonra harekete geçildi. Türkiye’de ise ilk vakanın görülmesinden 8 gün sonra futbol maçları ertelendi. Son 8 haftası kalan Süper Lig’de ertelenen 72 karşılaşmanın oynanmaması ciddi bir gelir kaybına yol açacak.



> Yayın gelirleri durdu

Kalan müsabakaların oynanmaması hâlinde maç günü, naklen yayın ve ticari gelirlerde yaklaşık 1 milyar liralık gelir kaybı yaşanabilir. 2018-2019 sezonunda 396,3 milyon lira, 2018-2019 sezonunda 491,1 milyon lira maç günü geliri elde eden Süper Lig’in bu sezon sonunda 520-550 milyon lira maç günü gelirine ulaşması öngörülüyor. Ligde kalan müsabakaların seyircisiz oynanması hâlinde, sadece maç günü gelirlerinden yaklaşık 100 milyon liralık bir kayıp oluşabilir. Süper Lig tamamlanamazsa kulüpler 170 milyon lirayı aşan yayın gelirinden de mahrum kalacak.



TOPLAM KAYIP 4 MİLYAR

Beş büyük ligde 509 maç ertelendi

Avrupa’nın beş büyük futbol liginde (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa) toplamda 509 müsabaka ertelendi. Bu ligler içinde Premier Lig’in kaybının 1 milyar avroyu, beş büyük ligin toplam kaybının ise 4 milyar avroyu bulabileceği belirtiliyor.