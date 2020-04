Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulübün ve özellikle futbol takımının durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. TRT Spor’a konuşan siyah-beyazlıların patronu, yeni bir ‘Feda’ dönemine girmek mecburiyetinde olduklarını söyledi. Koronavirüs sebebiyle sporda ekonominin yeniden yazılacağını belirten Çebi, takımda yüksek ücret alan oyuncuların fedakârlık yapması gerektiğini ifade etti. Artık yüksek bedeller ödeyecek durumda olmadıklarını dile getiren Başkan Çebi “Oyuncularımızın uygun fiyatlarla indirim yaparak kalmalarını istiyorum. Kabul etmiyorlarsa gitmelerini tercih ederim. Rakamların yüksek olduğunu görüyoruz. Kulüpler yoksa futbolcular da olmayacaktır. Bazı futbolcularımızla görüşmelerde ilerleyemedik” diye konuştu.



> Genç kadro yolda

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson’la ilgili de bilgiler veren Ahmet Nur Çebi, “Kendileriyle henüz görüşmedik. Onlarla sezon sonu oturup anlaşmaya çalışacağız. Oyuncularımız bu kararımızı saygıyla karşıladılar” dedi. Ekonomik durum sebebiyle öze dönmeleri gerektiğini belirten siyah-beyazlı kulübün başkanı “Altyapıdan futbolcular çıkarıp satmamız gerekiyor. Yaşlı, pahalı ve katkı vermeyen isimler almayacağız. Yeni sezonda daha genç bir takımla devam edeceğiz. Kadrodaki mevcut yaşlı oyuncuların durumuna ise sezon sonunda bakacağız. Bunlar arasında kalmasını istediklerimiz ve gitmesini istediklerimiz de var” ifadelerini kullandı.



Talisca’ya para yetmez

Beşiktaş paylaşımları ile siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran Talisca ile ilgili de konuşan Başkan Çebi “Talisca buradan alacağı paranın on katına başka yerde oynuyor. ‘Vefa borcum var deyip gelmek isterim derse’ kendisine kapımız açık” dedi.



Yenileri deneyelim

Başkan Çebi, Karius’un sözleşmesini feshetmekten vazgeçmesi hâlinde kalan maçlarda oynayıp oynamayacağına Sergen Yalçın’ın karar vereceğini belirterek “Hoca’mızla dün konuştum. Kalan maçlarda yeni oyuncuları denemek ve görmek gibi bir isteği var” dedi.



Bedelini ödeyecek!

Eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun kendisiyle ilgili açıklamalarına sert tepki gösteren Başkan Çebi “Ona cevap vermeyeceğim. Kendisini mahkemeye verdim. Eğer meşhur evraklarından bir şey çıkmazsa kendisi bunun bedelini ödeyecektir” dedi.



Şampiyonluk istemedim ki!

Avrupa kupalarına son beş yılın puan ortalamasıyla gidilmesi teklifine gelen tepkiye anlam veremediğini belirten Başkan Çebi “Ben şampiyonluk istemedim ki. Bugün ligin tescil edilmesini isteyenlerin şampiyonluğu yıllarca gölgede kalacaktır” dedi.



Come to Beşiktaş

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Real Madrid'de oynayan vatandaşı Luka Modric'i Beşiktaş'a çağırdı. Instagram yazışmasında Luka Modric, Vida'ya ''Biraz gergin gözüküyorsun kardeşim, neredesin?'' diye sorarken, Vida ise vatandaşına cevap olarak ''Kebap yedim. Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)'' yazdı. Bu diyaloğa siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.



Burak’tan özür geldi

Geçtiğimiz günlerde “Çin’den daha çok hastalık gelir. Öyle şeyler yiyorlar ki, köpek onların yanında iyi kalır” sözleriyle Çinlileri kızdıran Burak Yılmaz özür diledi. Burak “İki sene futbol oynadığım Çin’de çok iyi ağırlandım. Yemeklerin kültürlerinden gelen bir alışkanlık olduğunu söyledim. İstemeden kırdığım Çin halkından, arkadaşlarımdan özür dilerim” dedi.