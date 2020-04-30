Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta gelecek sezonun bütçesini ciddi oranda azaltmak için çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Daha önce futbolcularla yapılan görüşmelerde yönetim istediği sonuca ulaşamamış hatta takımın çoğunluğu önce biriken alacakların ödenmesini talep etmişti. Bu durumda gözlerin çevrildiği takımın kaptanı Burak Yılmaz’ın sözleri çok etkili oldu. Bu zamana kadar parayla hiç işini olmadığını ve her zaman kulübe yardımcı olmaya çalışacağını belirten tecrübeli futbolcu yönetimin elini oldukça güçlendirdi. Siyah-beyazlı yöneticiler diğer futbolcularla aradaki köprüyü Burak Yılmaz’la kurmaya çalışıyor.

> Vida ve Boyd hazır

Yönetimin isteği üzerine takımdaki yerli futbolculara konuşma yapan golcü oyuncusu, bu zor günlerde herkesin fedakârlıkta bulunması gerektiğini söyledi. Takım arkadaşlarıyla yaptığı telekonferansta kendisinin senelik ücretinde indirime gideceğini belirten Yılmaz “Ben gereğini yapmaya hazırım. Şimdi sıra sizde. Takım güzel bir ahenk yakaladı. Aile havasını bozmayalım” diyerek arkadaşlarını ikna etmeye çalıştı ve olumlu geri dönüşler aldı. Yabancılardan da 3 milyon avro kazanan Vida’nın ve 1,2 milyon avro ödenen Boyd’un yıllık ücretinde indirime gitmeye hazır oldukları öğrenildi.

SERGEN YALÇIN ONU İSTİYOR

Fatih bana lazım!

Sezon başında Sivasspor’a kiralanan ve başarılı performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden olan Fatih Aksoy için Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetime talimat verdi. Sivasspor’un genç oyuncuyu bir sene daha kiralamak için siyah-beyazlı yönetimle görüşme yapması üzerine devreye giren Sergen Hoca “Gelecek sezonun kadrosunda Fatih bana çok lazım olacak. Kiralanmasını asla istemiyorum”dediği öğrenildi.