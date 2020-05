Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK - Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu o… O efsane ki, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın renklerine bağlamak için en değme polisiye filmlere taş çıkarırcasına mücadeleye girdiği bir isim; Cemil Turan… Hatta İngilizlerin daha genç yaşta yakın takibe aldığı, Arsenal'in bu oyuncuyu transfer edebilmek için üç temsilcisini İstanbul'da Divan Otelinde günlerce nöbete yatıracak kadar önem verdiği büyük bir yıldızdı Cemil Turan… Şimdilerde koronavirüs sebebiyle yazlığında ailece inzivaya çekilen efsane futbol adamı ile iki saate yakın doyumsuz bir tele-röportaj yaptık. Her "Fenerbahçe" deyişimizde kelimeler âdeta boğazında düğümlendi… Buyurun efsaneyi dinleyelim…



> Yanlışlar çok büyük

"Fenerbahçe benim her şeyim. Ama benim Fenerbahçe'm bu şekilde ve bu konumda olamaz, olmamalı. Yanlışlar çok büyük. Takım mühendisliğinde, hedef belirlemede, teknik, sportif ve idari anlamda maalesef çok büyük yanlışlar yapıldı, kulüp bugün borç batağında ise sebebi bu hatalar."



-Suçlusu kim?

"Amacım suçlu aramak değil, bir durum tespiti yaptım hepsi bu. Üstelik bu durum sadece bugünkü yönetimin; Ali Koç ve ekibinin hatası da değil Aziz Yıldırım Başkan'dan beri devam eden bir yanlışlar manzumesi... Mesela Caner ve Gökhan'ı göndermek hataydı, onların yerlerinin hâlâ doldurulamamış olması ise daha büyük hata."



O bir gol makinesi

Fenerbahçe formasıyla üç defa “Gol Kralı”olan Cemil Turan, sarı-lacivertli formayla üç de Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca iki Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki Türkiye Kupası, iki de Başbakanlık Kupası havaya kaldırdı. Futbol hayatı boyunca 666 maça çıkıp rakip filelere 322 gol kaydetti.



> Yerliye dönmeliler

-Ekonomik tablo malum, bu şartlarda Fenerbahçe eski şaşalı günlerine dönmek için ne yapmalı?

"Hedefi her maçı kazanmak olan Fenerbahçe, daima en iyi kadroyu kurmak ve büyük golcülerle oynamak zorundadır. Bu dün böyleydi bugün de böyle olmalı başka türlü şampiyonluk kazanılmaz. Yeni bir ruh, yeni bir heyecan gerekli ancak transfer bu şekilde mi olmalı, hayır! Söyleyin, yabancılar kuş mu konduruyor? Yabancı olacaksa Datcu gibi, Alex gibi olmalı, takıma direkt katkı sağlamalı; 5-6 milyon avro alıp da kulübede oturan yabancı futbolcu Fenerbahçe'nin ayarında topçu olamaz."



> 14 yabancı çok fazla

-Yabancısız nasıl olacak?

"Düşünün benim oynadığım dönemde 14 kupa kaldıran şampiyon F.Bahçe'deki tek yabancı kaleci Datcu idi. O takım rekor üstüne rekor kırdı. Fenerbahçe bugün 14 yabancıyla oynuyor ama ne yapıyor bunu anlamam ve anlatmam çok zor. Kendi çocuklarımıza ne oldu? Diğerleri için de bunu söylüyorum. On dört yabancı çok fazla, bu sayı altı olabilir, hepsi de 11 oyuncusu olmak kaydıyla. Türkiye 134 milyon avroyu transfer yanlışları yüzünden çöpe atacak kadar zengin bir ülke değil."



> Süratli, çabuk ve hızlı

-Futbolcu tekniğiniz nasıldı?

"Metin Abi süratime, aniden hızlanmama, seri çalımlarıma ve gol vuruşlarıma hastaydı! Kendisine saygım çok büyük, futbolumuzda gelmiş geçmiş en büyük golcü o. Tanju da, Selçuk da, Burak da, Aykut da önemli golcüler ama Metin Oktay; tarzı, stili, havası, oyun zekâsı ve duruşu ile Lefter gibi gerçek bir efsaneydi.



> Cankurtaran başka

-Sizin için ‘Efsane Başkan’ kim?

"Fenerbahçe çok büyük başkanlar gördü, hangisini sayayım size? O dönem Faruk Ilgaz diplomat gibiydi, 'efsane' değil ama Baba Başkan Emin Cankurtaran'dı. Ali Şen mi; renkli, heyecanlı, en popüleri. Aziz Başkan ise Fenerbahçe için en fedakâr olanıydı. Fenerbahçelilerin 'Bir şans' olarak gördüğü Ali Koç acı da olsa henüz tecrübe kazanıyor ama gelecekte Fenerbahçe'ye önemli hizmetleri olacağına inanıyorum."



> En iyisi Messi

- Pele mi Maradona mı?

"Pele de Maradona da büyük futbolcu ama en iyisi hiç tartışmasız Messi. Maradona'nın yeteneğine diyeceğim yok. Büyük bir yetenek ama 86 Dünya Kupası'nda "elle attığı gol" hâlâ içime sinmiyor, rakiplerinin resmen hakkını yedi. Messi mi Ronaldo mu; Ronaldo oynadığı her takımı sırtında taşır ama o acımasız tekmelere aldırış etmeden -tıpkı benim gibi- sadece futbola odaklanan Messi o inanılmaz oyunu ile bütün dünyayı ayağa kaldırır."



> Başakşehir hak etti

-Şampiyon adayınız kim?

"Beş senedir ucundan kıyısından dönen bir takım olarak Başakşehir bu şampiyonluğu hak ediyor. Trabzonspor öze dönüş anlamında inanılmaz iyi şeyler yaptı, onları gıpta ile izliyorum. Abdülkadir sakatlanmasa, Yusuf'u satmasalar bugün şampiyonluğu çoktan ilan etmişlerdi. Fatih Terim'in tecrübesi ve G.Saray'ın sonraki çıkışını hesaba katarsak pekâlâ şampiyon G.Saray da olabilir…



10 NUMARA ÖZELDİR

"10 numara özeldir, bir takımın en iyi oyuncusuna verilir. 10 numarayı bana layık görmüşlerdi. Oysa Ender Gonca da futboluyla 10 numaraydı. Aslında bana 10 numarayı millî takımda 'Veliahdım sensin' diyen Taçsız Kral Metin Oktay vermişti."



BİZİM DÖNEMİMİZİN F.BAHÇE'Sİ EN İYİSİYDİ

100 yılın takımıydık!

> Rekor bendeydi

"O takım; 100 yılın takımı' dersem inanın bu mübalağa olmaz. O, en iyilerin buluştuğu bir takımdı, bir daha da gelmedi, gelmez de. Datcu gibi bir kaleci bugün yok, bir Ender Gonca yok, Can Bartu yok, Yılmaz Şen yok, Alparslan Eratlı yok, Osman Arpacıoğlu yok. O takım herhâlde bugün 300 milyon avroya zor kurulur. Oysa o takımın en pahalı oyuncusu bendim, İstanbulspor'dan 1 milyon 750 milyon TL'ye transfer olurken rekor kırmıştım ama o parayı ben değil de İstanbulspor kazandı."



> Zico'yu Geçtim

"Kulübün tarihinde bir millî maçta dört gol atan Zeki Rıza Sporel ve Lefter gibi büyük isimler vardı. Büyüklerimiz bize daima ideal olarak, "Millî maçlarda 22 gollü Lefter'i geç... Zeki Rıza'nın rekorunu kır" diye önümüze hedefler koyarlardı. O şevkle ligde üç kere gol kralı oldum. Hem de santrfor olmadığım hâlde. Hatta gol krallığı sıralamasında bir ara Brezilyalı Zico'yu da geride bırakıp dünyada 6. sıraya kadar yükseldim. Bugünküler kimi örnek alacak; kurumsal hafıza sıfırlanmış…"



> O ruh bugün yok

"Didi toplardı bizi; taktik falan anlatmazdı. Sadece 'Bugün bayram, çıkın size yakışanı yapın ve bu büyük taraftara büyük sevinç yaşatın' derdi. Bütün maç konuşması ve taktiği bundan ibaretti. Bu kadarı bize yeterdi. Hepimiz sorumluluğumuzun farkındaydık. Fenerbahçe formasını giydiğimizde içimiz içimize sığmazdı. Puan kaybettiğimizde hazmedemez taraftarın karşısına nasıl çıkacağız derdik. O ruh bugünkü futbolcularda maalesef yok. Hepsi profesyonel... Hem de çok profesyonel!"



F.BAHÇE’DE 15 MAYIS'TA

Online Divan toplantısı

∂ Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı 15 Mayıs Cuma günü internet üzerinden yapılacak. Sarı-lacivertli kulüp, bu durumun Türkiye'de bir ilk olacağını belirterek bütün üyelerini toplantıya davet etti. Toplantı, 15 Mayıs Cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



Cemil Dede

Sahaların unutulmaz oyuncusu Cemil Turan, karantina günlerinde tam bir aile saadeti yaşıyor. Yazlıkta eşi, kızları ve damatlarıyla birlikte olan Turan, torunlarıyla da bol bol vakit geçiriyor.