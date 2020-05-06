Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş'ta önceki gün Loris Karius alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Alman file bekçisinden sonra ikinci yolcunun da kim olacağı belli oldu. Siyah-beyazlılar Kevin Prine Boateng'le anlaşamadı. Sezon ortasında İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan kiralanan Ganalı futbolcunun yüksek yıllık ücreti sebebiyle böyle bir karar alındı. Beş maç daha oynaması hâlinde sözleşmesi otomatikman bir sezon daha uzayacak olan 33 yaşındaki forvet oyuncusu, yıllık ücret olarak da 1,7 milyon avro kazanacaktı. Yönetim sözleşmeyi revize edip yüzde 50 indirim talebinde bulundu.



> Kadro dışı kalacak

Boateng indirime yanaşsa da istediği ücret Beşiktaş'ın gelecek sezonun planlamasına göre yine yüksek kaldı. Siyah-beyazlı yönetim yeni dönemde yabancı futbolculara ödenecek ücretin tavan fiyatını 1 milyon avro olarak belirlemişti. Ganalı yıldız ise 1,3 milyon avroda diretince anlaşma sağlanamadı. Siyah-beyazlı idareciler de liglerin başlaması durumunda kadro dışında kalacağını Boateng'e bildirdi. Şu anda karantinada bulunan tecrübeli futbolcu, gelecek sezonda bonservisinin bulunduğu Fiorentina'ya dönecek.

Beş isim karantinada

Koronavirüs salgını sonrasında lige ara verilmesiyle ülkelerine giden yabancı futbolcular, Türkiye'ye dönmeye başladı. Ruiz, Lens, Ljajic, Boateng ve N'Koudou, özel uçaklarla İstanbul'a geldi. Beş oyuncu 14 gün boyunca Güngören'deki bir merkezde karantinada kalacak.



Kevin Bua zora girdi

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kevin Bua'yı Olimpiakos da istiyor. Yunan basını, Basel forması giyen 26 yaşındaki forvete Beşiktaş'ın da talip olduğu ancak İsviçreli oyuncunun Olimpiakos'a daha sıcak baktığını yazdı. Bua, bu sezon 28 maçta 7'şer gol ve asistle oynadı.



2 - Ocak ayında Beşiktaş'a transfer olan Kevin Prince Boateng, siyah-beyazlı formayla çıktığı altı maçta iki defa fileleri havalandırdı.