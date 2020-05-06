Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liglerin yeniden başlaması konusunda yavaş yavaş sona geliniyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuyu salgının gelişimi açısından görüştü. Görüşme sonrası tweet atan Bakan Koca, “TFF Başkanı Sn. Nihat Özdemir’le bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum” vurgusu yaptı. Bakan’ın özellikle ‘hayatta oyunun bazı kurallarının değiştiği’ şeklindeki vurgusu dikkat çekti. Koca ayrıca, “Müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir” ifadelerini kullandı.



> Futbolcular isteksiz

Nihat Özdemir bu sabah 10.00’da yönetim kurulunu toplayacak ve son durumu değerlendirecek. 14.00’te video konferansla basına açıklama yapacak olan Başkan sonrasında konuyu Süper Lig ve alt lig kulüplerine götürerek maçlara devam edip etmeme yönünde görüşlerini soracak. Devamı halinde daha önce yayınlanan ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ kaidelerine tam anlamıyla riayet etmelerini isteyecek. Süper Lig ve alt lig kulüplerindeki gerek teknik adamların gerekse de başta yabancılar olmak üzere oyuncuların genelinin ‘maçlara çıkmama’ yönünde görüş belirttikleri biliniyor. Eğer liglerin başlaması yönünde karar çıkarsa, 12 Haziran’da Türkiye futbola yeniden merhaba diyecek.



PANDEMİ SÜRÜYOR

Bakan Koca dün Özdemir’i kabul ederken, pandemi atmosferinin devam ettiğini belirterek, futbolu yönetenlere mesaj verdi.



Bilim Kurulu sıcak bakmıyor

TFF Başkanı Özdemir, daha önce yaptığı açıklamalarda liglerin akıbeti konusunda Bilim Kurulu’nun kararını baz alacaklarını söylüyordu. “Biz karar almıyoruz, tavsiyede bulunuyoruz” görüşünü dillendiren Kurul bugün haftalık bir toplantı yapacak. Bilim insanlarının şu aşamada futbola başlanmasına sıcak bakmadığı biliniyor. Virüsle mücadele önlemlerinin gevşetilmesinden sonra tablo kötüye gitmezse, futbolun da önü açılabilir.