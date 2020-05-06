Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "22 Nisan tarihinde Norveç'ten Trabzon'a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth'un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır." denildi.
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Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "22 Nisan tarihinde Norveç'ten Trabzon'a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth'un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır." denildi.
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