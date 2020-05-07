Almanya Bundesliga yönetimi, ligin 16 Mayıs Cumartesi günü seyircisiz şekilde başlayacağını açıkladı.
Bundesliga 16 Mayıs Cumartesi günü seyircisiz şekilde başlayacak
07.05.2020 - 14:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Bundesliga yönetimi, ligin 16 Mayıs Cumartesi günü seyircisiz şekilde başlayacağını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : bundesliga,Almanya,
702313 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/702313.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
26
15
8
3
31
53
02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
26
15
8
3
25
53
03
GALATASARAY A.Ş.
26
14
8
4
24
50
04
DEMİR GRUP SİVASSPOR
26
14
7
5
18
49
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
26
13
5
8
8
44
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
26
12
7
7
19
43
07
FENERBAHÇE A.Ş.
26
11
7
8
12
40
08
GÖZTEPE A.Ş.
26
10
7
9
1
37
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
26
8
8
10
-5
32
10
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
8
7
11
-8
31
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
26
7
9
10
-14
30
12
GENÇLERBİRLİĞİ
26
7
7
12
-11
28
13
KASIMPAŞA A.Ş.
26
7
5
14
-12
26
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
26
5
11
10
-12
26
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
26
6
7
13
-2
25
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
26
7
4
15
-18
25
17
MKE ANKARAGÜCÜ
26
5
8
13
-22
23
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
26
5
7
14
-34
22
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
20.03.2020 20:00
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
21.03.2020 14:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Ankaragücü
21.03.2020 17:00
Yeni Malatyaspor - Kasimpaşa
21.03.2020 17:00
Sivasspor - Denizlispor
21.03.2020 20:00
Beşiktaş - Fraport-tav Antalyaspor
22.03.2020 13:30
Gençlerbirliği - Konyaspor
22.03.2020 16:00
Rizespor - Galatasaray
22.03.2020 19:00
Başakşehir - Alanyaspor
22.03.2020 19:00
Göztepe - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
28
15
8
5
15
53
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28
13
8
7
8
47
03
BURSASPOR
28
14
7
7
8
46
04
ADANA DEMİRSPOR
28
12
9
7
20
45
05
AKHİSARSPOR
28
12
9
7
5
45
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
10
7
6
43
07
ALTAY
28
11
10
7
6
43
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28
11
7
10
0
40
09
GİRESUNSPOR
27
10
8
9
-3
38
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
28
8
11
9
-1
35
11
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
28
8
11
9
-3
35
12
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
28
9
8
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
7
12
8
4
33
14
ALTINORDU
28
7
10
11
-7
31
15
BOLUSPOR
28
4
13
11
-12
25
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
28
6
9
13
-10
24
17
ADANASPOR A.Ş.
28
3
11
14
-16
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
7
5
16
-14
11
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
20.03.2020 19:00
Altay - Akhisarspor
20.03.2020 19:00
Istanbulspor - Hatayspor
21.03.2020 14:00
Keçiörengücü - Bursaspor
21.03.2020 14:00
Giresunspor - Adanaspor
21.03.2020 16:30
Erzurumspor - Eskişehirspor
21.03.2020 19:00
Boluspor - Altinordu
22.03.2020 14:00
ümraniyespor - Karagümrük
22.03.2020 16:30
Adana Demirspor - Osmanlispor
22.03.2020 19:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Menemenspor