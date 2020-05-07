Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "A takımımız yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncularımız haricinde tam kadro antrenmanlara başlayacaktır. Ayrıca 15 gün içerisinde takımımızın bir hazırlık maçı oynaması planlanmaktadır. Takım bulunamaması halinde hazırlık maçı U19 takımımızla gerçekleştirilecektir" denildi.