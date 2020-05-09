Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'nin, liglerin 12 Haziran'da başlaması yönünde aldığı karara her kulüpten farklı bir ses yükselirken futbola dönüş yolunda en büyük adımı Trabzonspor attı. Süper Lig'de liderlik koltuğunda olduğu için liglerin bu hâliyle tescil edilmesini istediği yönünde algı oluşturmaya çalışılan Karadeniz ekibi, topluca sahaya inen ilk takım olarak âdeta meydan okudu. Önceki gün koronavirüs testinden geçen bordo-mavililerin bütün test sonuçları negatif çıkınca gruplar hâlinde yapılan idmanlar toplu çalışmaya dönüştürüldü.

> Çifte kupa bizim

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yağmur altında yapılan çalışmada bordo-mavililer, taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Oyuncuların oldukça neşeli olması dikkati çekti. Uzun süredir birbirlerinden ayrı olan oyuncular hem çalıştı hem de bol bol hasret giderdi. Kısa bir konuşma yapan teknik direktör Hüseyin Çimşir "Biz iki kulvarda da şampiyon olmak için hiçbir mazeretin arkasına sığınmayacağız. Çıkıp maçlarımızı oynayacağız ve kupalar uzanacağız" dedi.

SOSA'DAN GARANTİ

Önce Trabzon

∂ Hakkında Estudiantes'e döneceği yönünde haberler çıkan Kaptan Jose Sosa önceliğinin Trabzonspor'da kalmak olduğunu söyledi. Arjantinli oyuncu "Şu anda tek düşüncem Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak" dedi.

Sosyal mesafe unutuldu

∂ Toplu olarak idmanlara başlayan ilk takım olan Trabzonspor'un dünkü çalışmasında oyuncular arasında sosyal mesafe kuralına uyulmaması dikkati çekti. Bordo-mavililer günde çift idmanla lige hazırlanacak.