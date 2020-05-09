Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesut Özil'in menajeri Avukat Erkut Söğüt'ün açıklamaları şu şekilde;

"Almanya, koronavirüsle mücadelede daha iyi gidiyor. İngiltere biraz geriden geliyor. Vaka sayıları baya yüksek burada. Sonuç itibarıyla insanlar yavaş yavaş değişimi görüyorlar. İngiltere hükümeti, burası için bir karar açıklayacak. Herkes bu kararı bekliyor. Yavaş yavaş her şeyin açılacağını bekliyoruz."

"BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK VAR"

"Futbol dünyasında büyük bir belirsizlik var. İlk defa yaşanıyor. Hükümetlerin ve federasyonların daha önce gördüğü bir olay değil. O yüzden çok dikkatli bir şekilde ilerliyorlar. Yavaş yavaş bir açılım var. 1 lig hiç kapatmadı, Beyaz Rusya. Onun dışındaki tüm ligler kapandı. Şimdi yavaş yavaş başlıyorlar."

ALMANYA ÖRNEK OLACAK

"En önemlisi Almanya. Orada ayın 16'sında artık lig başlayacak. Herkes oraya bakıyor, çünkü Almanya bir örnek teşkil edecek. Herkes oraya dikkatli bakıyor. İşlerin doğru şekilde yürümesini bekliyorlar. Orada da birkaç korona vakası oldu. Almanya'da herkes ligin başlamasını bekliyor. Öteki ligler, federasyonlar, konuştuğum insanlar Almanya'yı bekliyor. Çekya, Polonya, Hırvatistan mayıs sonu başlayacak. Burada sıkıntılı lig İtalya. Orada yine birkaç futbolcuda koronavirüs vakası oldu. Orada haziranda başlaması bekleniyor liglerin."

"HAZİRAN ORTASINDA HEPSİ BAŞLAR"

"İngiltere, haziran ortasında başlayacak. Lig ve hükümetin burada bir çalışması var. Burada federasyon ve kulüplerin, hükümetle birlikte çalışması ve projeyi çok iyi şekilde sunması gerekiyor. Çünkü, Sağlık Bakanlığı ve hükümetler istemediği sürece ligler oynanmaz. Mümkün değil. O yüzden Premier Lig oynanacak. Haziran ortasında tüm ligler başlayacaktır. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ise Ağustos ayında oynanır."

"1 SENE DAHA KALACAK"

"İleriye yönelik olarak konuşacak olursak; Mesut Özil'in 1 yıllık sözleşmesi var. 1 sene daha Arsenal'de olacak. Bu konuda bir değişiklik olmayacak. O yüzden ondan sonra ne olur, zaman gösterecek. Mesut, 32 yaşına gelmiş olacak ve kariyerinde birkaç sene daha olacak. Mesut ve ailesi bir karar verecek. En hayırlısı neyse o olacak."

"FENERBAHÇE KONUSUNU KONUŞAMAM"

"Mesut Özil ve Fenerbahçe konusu hakkında konuşamam. Ben aynı zamanda avukatım. Mesut'un değil, Arsenal'in de menajerliğini yapıyorum bu iş içerisinde. O yüzden hiçbir şekilde gizlilik ilkesine göre konuşma hakkım yok. Hem kendimi, hem oyuncumu gereksiz bir duruma sokmak istemiyorum."

"RİSKLERİN DÜŞÜK OLDUĞUNU ANLATACAKLAR"

"Buradaki sorunlardan bir tanesi bazı futbolcular, bazı liglerde sakıncalı durum olduğunu söylüyor ve oynamak istemiyorlar. Manchester City oyuncularından Agüero bunu belirtti. Önümüzdeki hafta Premier Lig ve futbolcular, bir videokonferans yapacak. Orada oyuncular aydınlatılacak. Risklerin düşük olduğu anlatılacak."