Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta korkulan oldu ve iki isimde koronavirüs vakası tespit edildi. Resmî siteden yapılan açıklamada, cuma günü bütün takımın testten geçirildiği hatırlatılırken bir oyuncu ile bir çalışanın test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Bu durum Ümraniye’de büyük bir panik havası yaşanmasına sebep oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımda koronavirüse yakalanan futbolcunun, kronik astım hastası Atiba Hutchinson olmasından duyduğu endişeyi sosyal medyada dile getirdi. Kanadalı oyuncu hafta içinde Ümraniye’de sekizerli gruplar hâlinde yapılan antrenmanlarda da yer almıştı. Ancak testi pozitif çıkan oyuncunun Atiba olmadığı belirtildi. Yönetim, açıklamasında isim vermedi.

> Futbol ortamı yok

Beşiktaş Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları, 12 Haziran’da başlanmasına karar verilen ligler hakkında konuştu. Sadece Beşiktaş’ta değil, birçok profesyonel takımda bu hastalığa rastlandığını belirten Torunoğulları “Sayın Nihat Özdemir kararını açıklarken ‘Şimdilik’ ifadesini kullanmıştı. Görülüyor ki her geçen gün durum farklılaşıyor. Biz bu ortamda çıkıp nasıl futbol oynayalım? Ülkede vaka sayısı sadece bir iken Galatasaray’la olan maçımız seyircisiz oynatılmıştı. Şu anda rakamlar binlerle telaffuz ediliyor. Biz de liglerin devam etmesi ve maçların oynanması taraftarıyız ama sadece tek bir isteğimiz var; o da şartların uygun ve risksiz olması” ifadelerini kullandı.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN

O isim Boyd mu?

∂ Beşiktaş’ın açıklamasında isim verilmeden bir oyuncu ile bir personelde Covid-19 vakasına rastlandığı belirtildi. O isimlerin Beşiktaş’ın ABD’li oyuncusu Tyler Boyd ile kaleci antrenörü Hakan Çalışkan olduğu iddia edildi. Salı günü futbolculara farklı saatlerde yeniden test yapacak olan Beşiktaş Kulübü, çıkacak sonuçlara göre yeni bir yol haritası çizecek.

DALGAKIRAN’DAN

UEFA ve TFF’ye mesaj

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, futbolcuların sözleşmelerinin revize edilmesini istedi. Sosyal medya hesabından TFF ve UEFA’yı etiketleyerek paylaşımda bulunan Dalgakıran “Bütün dünyada ücretsiz izin, eksik ücret, kısa çalışma gibi uygulamalara gidilirken milyon dolarlık futbolcuları eski normalin sözleşmeleri ile korumak doğru değil” dedi.

VODAFONE ÇEKİLDİ

Formaya sponsor lazım

Beşiktaş futbol takımının göğüs reklam sponsorluğundan Vodafone, sponsorluktan çekildi. Arayışa giren yönetim, sırt reklam sponsoru Beko’ya “Farkı verin, göğüs sponsoru siz olun” teklifinde bulunacak. Beko kabul ederse sırt sponsoru için de başka şirketlerle görüşmeler yapılacak.

YÖNETİMİN KARARI

İdmanlar iptal edildi!

Beşiktaş’ta birkaç gündür Ümraniye’de yeniden antrenmanların başlamasının sevinci yaşanıyordu. Bu sevinç uzun sürmedi. İki vakanın görülmesinin ardından yönetim bu haftaki idmanları iptal ettirdi. Ayrıca 16-19 Mayıs ve 23-26 Mayıs’ta tam takım hâlinde yapılması planlanan kampın da iptal edilmesi bekleniyor.