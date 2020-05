Türkiye Gazetesi

TFF Sağlık Kurulu kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde ilk kısmı paylaşılan ve bunun ardından açıklanmayan bölümleri hakkında kamuoyunda tartışmaların başlaması nedeniyle Sağlık Kurulu, protokolün tamamını açıkladı.



TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Sağlık Kurulu, bazı kulüplerimizin liglerle ilgili nihai karar açıklanmadan antrenmanlara başlamış olmaları ve Pandemi sürecinin devam ediyor olmasını da göz önüne alarak 01/05/2020 tarihinde bir dizi önlemin de içinde bulunduğu futbola dönüş öneri protokolünün ilk kısmını açıklamıştır.



TFF Yönetim Kurulu'nun liglerin muhtemel başlama tarihi ile ilgili aldığı kararı 06/05/2020 tarihinde açıklaması ve diğer yandan öneri protokolünün lig hazırlık çalışmalarının henüz başında olunması sebebiyle açıklanmayan bölümleri hakkında kamuoyunda tartışmaların başlaması nedeni ile sağlık kurulumuz protokolün tamamını açıklama kararı almıştır.



Öneri Protokolünün tamamı bireysel antrenman, grup antrenmanı, takım antrenmanı, müsabaka dönemi başlıkları ile bu dönemlerin herhangi birinde şüpheli, olası veya pozitif vaka olması durumunda ne yapılabileceği ile ilgili önerileri içermektedir.



Bu protokol adından da anlaşılacağı üzere bir öneri paketidir.



Öneri Protokolünün İçişleri Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın Pandemi ile ilgili aldığı karar, yaptığı açıklama, genelge ve rehberleri ile çelişmesi halinde geçerli olan hiç kuşku yok ki bakanlıklarımızın konuyla ilgili kararlarıdır. Gereği ve bilgilendirme için kamuoyunun dikkatine saygı ile sunulur" ifadelerine yer verildi.

Detaylar

Protokolde korona virüs tedbirleri kapsamında tesis kullanımından, hijyen kurallarına uygun şekilde antrenmanların yapılmasına, maçlar başladıktan sonra uygulanacak kurallara kadar birçok konuda detaylar var.



Tesis Yönetimi bölümüne bakıldığında; minimal eleman ile maksimal güvenliğin sağlanması, tüm elemanların maske ile görev yapmasının sağlanması, düzenli el hijyenine dikkat edilmesi, antrenman sahası etrafına idari onay dışında hiç kimsenin alınmaması, tesis girişinde izole bir bekleme alanı / salonu oluşturulması gibi ayrıntılar bulunuyor.



Soyunma Odaları için ise soyunma odalarının her kullanım (tek kişi dahi olsa) sonrası temizlenmesi ve havalandırılması, soyunma odasına maskesiz giriş çıkışların yasaklanması, soyunma odasına girecek temizlik ve malzeme ekibi çalışanlarının eldiven kullanması, her soyunma odasında aynı anda maksimum 3 oyuncunun soyunmasına izin verilmesine yönelik tedbirler yer alıyor.



Antrenman sahasına giriş ve çıkış sırasında da maske zorunluluğu getirilmiş durumda. Sahaya giriş ve çıkış sırasında el dezenfektanı kullanılması, saha çevresinde İdari Direktör ve İdari Menajer’in onayı dışında kimsenin bulunmaması, sahası içerisinde minimal çalışan ve oyuncu olması gibi detaylar ön plana çıkıyor.



Müsabaka Dönemi'nde genel maç operasyonlarına bakıldığında da maç öncesi seremonisinde tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı pozu verilmeyeceği, maç esnasında yaşanabilecek gol sevinci gibi anlarda kulübede bir araya gelmekten kaçınılması, oyuncular ve teknik ekibin hakeme en fazla 2 metre yaklaşabilmesi, nerede olursa olsun topa eldivensiz herhangi bir temas olursa top dezenfekte edilmesi, sahadaki oyuncu ve yedek kulübesindeki herkesin ayrı bir su / sıvı şişesi olması, yedek kulübelerinde ve saha kenarlarında her 20 metrede bir el dezenfektanı olması, devre arasına giriş, çıkış ve bekleme süresince en az 2 metrelik sosyal mesafe korunmasına yönelik önlemler göze çarpıyor.



Ayrıca Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde karşılaşmaları takip edecek basın mensupları için de bazı kısıtlamalar getirilmiş durumda. Buna göre yayıncı kuruluş dışında en fazla 12 foto muhabiri, 20 gazeteci / muhabir ve 8 kameraman görev alabilecek.