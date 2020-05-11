Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol Federasyon yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan HidayetTürkoğlu, "Federasyon yönetim kurulu olarak liglerimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Hiçbir ligimizde şampiyon ilan edilmeyecektir." dedi.

Ligdeki sıralamanın mevzuata göre belirleneceğini kaydeden Türkoğlu, "Sezon öncesi belirlenen statüdeki ligden düşme ve çıkma işlemleri uygulanmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Gelecek sezonki lig yapısının kulüp mali denetim ve lisans talimatı olmak üzere ilgili mevzuata göre olacağını anlatan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basketbol için en hayırlı kararlardan biri olduğuna inanıyorum. Her zaman ekip olarak önümüzdeki dönemleri yılları planlayan ekip olmuştuk. 1,5 aylık süreci kurtarmaktansa önümüzdeki birkaç yılı kurtarmak adına daha sağlıklı adımlar atmamız gerektiğine karar verdik. Nitekim böyle bir karar aldık. Bu kararlarımızı kulüplerimizle istişare ederek aldık. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki 2-3 ayı en sağlıklı şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Verdiğimiz karar inşallah Türk basketboluna hayırlı olmuştur."

Kulüplerin ligler direktörüyle fikir alışverişi yaparak kararların alındığını kaydeden Türkoğlu, "16 takımımızın 13'ü liglerin bu şekilde sonlandırılmasıyla ilgili dönüş yaptı. Kadınlarımızda ise 13 takımın 11'i ligin sonlandırılmasıyla dönüş yaptı. Bu çerçevede böyle bir karar aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemiden dolayı önlerini göremediklerini anlatan Türkoğlu, "Bu kararla herkesin önünü daha sağlıklı göreceği durum olacak. Herkesin hazırlanma imkanı olacak." şeklinde konuştu.

Efeler ve Sultanlar Voleybol Ligi'nde ligler tescil edildi, şampiyon ve düşme yok

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin normal sezon sıralamasıyla tescil edildiğini, ligden düşmenin kaldırıldığı ve şampiyon takımın ilan edilmeyeceğini açıkladı. Gelecek sezon iki ligde de 16 takımdan oluşacak ve Avrupa Kupaları’na katılım, liglerin normal etap karşılaşmaları sonucunda oluşan puan durumuna göre gerçekleşecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu, korona virüs dolayısıyla ertelenen voleybolun geleceğini belirledi. TVF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dünyayı etkisi altına alan küresel korona virüs salgını sürecinde 'önce sağlık' anlayışı ile hareket ettik. Ülke olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu felakete karşı dünyaya örnek bir mücadele sergiledik. Bu süreçte, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile toplantılar yaptık, AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi kulüplerimizin fikirlerini aldık. Devletimizin tüm kurumları ile istişare içinde süreci değerlendirdik. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ile görüşmeler yaptık. CEV ve FIVB de 2020 yılı yaz dönemindeki tüm organizasyonlarını iptal etti. Tüm bu görüşmeler ve mevcut bilimsel veriler, bugün gerçekleştirdiğimiz TVF Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiştir. 19 Mart 2020 tarihinde ertelendiği bildirilen liglerle ilgili Yönetim Kurulunca alınan kararlar şöyledir:



- 2019/2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi normal sezon sıralamasına göre tescil edilmiştir.

- 2019/2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde bu sezona mahsus olmak üzere ligden düşme kaldırılmıştır.

- 2019/2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde şampiyon takım ilan edilmeyecektir.

- Avrupa Kupaları’na katılım, liglerimizde normal etap karşılaşmaları sonucunda oluşan puan durumuna göre gerçekleşecektir.

- 2019/2020 Voleybol Sezonu TVF Kadınlar 1. Ligi ve TVF Erkekler 1. Ligi yarı final etabı müsabakaları sonucunda final etabına yükselmeye hak kazanan 4’er takım, 2020-2021 Voleybol Sezonu’nda AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele edecektir.

- 2020-2021 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi, 16’şar takımla oynanacaktır. Bu 16 takım içinden lige katılmayan takım olması halinde alt liglerden yeni takım üst lige alınmayacaktır.

- 2020/2021 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin statüsü daha sonra federasyonumuzca açıklanacaktır."