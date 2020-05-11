Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde, Futbol A Takım Yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Sayın Hasan Şaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.