Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Transferin gözdesi Vedat Muriç için çok sayıda kulüp devrede. Henüz Rizespor’da oynarken bile Avrupalıların yakından takip ettiği bir isim olan Kosovalı golcü için özellikle İtalyan ve İngiliz ekipleri gözlerini karartmış durumda. Kosova Millî Takımı’ndaki performansıyla değerini katlayan Vedat Muriç’i Fenerbahçe’ye kaptıran Anderlecht gözyaşı dökmeye devam ederken, yeni dönemde yarış Lazio ile Tottenham arasında geçecek gibi görünüyor. Devre arasında Premier Lig ekiplerinden Burnley’nin resmî teklifini geri çeviren, İtalya ve Almanya’dan gelen yoklamaları cevapsız bırakan Fenerbahçe, şimdi 20 milyon avroya kapıyı araladı.

> Çizme’ye değil Ada’ya

İtalyan basını Lazio ile Napoli’nin, İngiliz medyası Tottenham, Leicester City ve Crystal Palace’ın Vedat Muriç’in peşinde olduğu yönündeki haberleri manşetlerden düşürmüyor. Ancak yarış iki takım arasında yoğunlaşmış durumda, Lazio ile Tottenham. Lazio, Muriç’le yakın diyalog içindeki Arnavut sportif direktörü Igli Tare’ye güveniyordu. Vedat da Serie A’yı kendi oyun stiline daha uygun buluyordu. Ancak Tottenham menajeri Jose Mourinho dengeleri bozacak gibi. Kosovalı golcü, dünyaca ünlü teknik adamla çalışmaya can atıyor. Muriç, kariyeri açısından için en doğru ismin Mourinho olduğunu düşünüyor.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Mert müjdesi

Stoper arayışındaki Fenerbahçe, Roma’da forma giyen Mert Çetin’in transferini bitirmek üzere. Yirmi üç yaşındaki millî stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı-lacivertliler Roma’yla prensipte anlaştı. Kulüplerin detayları görüştüğü büyük bir sürpriz olmazsa transferin kısa sürede açıklanacağı öğrenildi.

FETÖ GÖNDERMESİ

Unutmayacağız

Sarı-lacivertlilerden 12 Mayıs paylaşımı geldi. Mesajda “Alçak terör örgütünün, çocuk, genç, yaşlı ayırt etmeksizin canımıza kastettiği 12 Mayıs 2012’yi ve en başından beri bu yapının arkasına sığınarak kendine fayda sağlayan aşağılık zihniyeti unutmayacak hiçbir Fenerbahçeli!” ifadeleri kullanıldı.

Samandıra'da bir Covid-19 vakası daha

Fenerbahçe Kulübü, Samandıra personellerinden birinin daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını, çalışanın evinde karantina altına alındığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde de bir personelde koronavirüse rastlanmıştı.