Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da önce Fatih Terim’in ‘kızım’ dediği Hande Sümertaş’ın, ardından da oğlu gibi gördüğü Hasan Şaş’ın peş peşe istifalarının yankısı devam ediyor. Bu istifalara yakın bir zamanda Ümit Davala’nın da katılacağı söyleniyor. Camiada bu istifalar normal olarak karşılanırken “Terim yeni bir değişim istiyor” yorumları ön plana çıkıyor. İşte, Hasan Şaş’ı istifaya götüren olayların perde arkası: Hasan Şaş, daha sezonun açılış maçında Denizli deplasmanında kendisine küfreden taraftarlarla kavga etmişti. Fatih Terim, hem cezası hem de bel fıtığı ameliyatı sebebiyle Denizli’de değildi. Bu görüntüler ağır bir şekilde eleştirilince Hasan Şaş görevinden istifa etti.

> Riera’nın itirafı

Yönetimin büyük rahatsızlık duyduğu görüntülere rağmen Fatih Terim, Şaş’ın istifasını geri aldırdı. Ancak daha o günlerde Terim’in teknik ekibini değiştireceği, Albert Riera ile Johan Elmander’i getireceği söylentileri çıktı. Bu isimlerden Albert Riera, görüşme yaptıklarını ancak İstanbul’a gelişinin koronavirüs engeline takıldığını itiraf edince konunun ‘söylentiden’ ibaret olmadığı ortaya çıktı. Terim’in Covid-19’a yakalanmasının ardından evinden oyuncularla yaptığı telekonferans görüşmesine yardımcılarından sadece Levent Şahin dâhil edilmişti. Bu da Terim’in iki ismi gözden çıkardığının yeni bir göstergesi olacaktı. Şaş, bu olayı sorgulamaya başladı.

> Terim’i bekledi

Evi Florya’ya yürüme mesafesinde olmasına rağmen ilk defa Fatih Terim’le birlikte tesislere adım atan Hasan Şaş sezon sonunda bitecek sözleşmesini kastederek “Zaten bir ay sonra yokmuşum” serzenişinde bulundu. Sahaya çıktıklarında da Terim’in yanına giden Şaş, hakkındaki ayrılık iddialarının doğru olup olmadığını sordu. Fatih Hoca bu soruya cevap bile vermezken kafasını başka yere çevirdi. Bu tavırdan istediği cevabı fazlasıyla aldığını düşünen Hasan Şaş istifasını yazarak tesislerden hızla ayrıldı. Davala ise ‘şimdilik’ idmanlara çıkıyor. Bundan sonraki süreçte Şaş-Davala ikilisinin yerini Riera-Elmander mi alacak göreceğiz…

GS’DEN HEMŞİRELERE

İyi ki varsınız…

∂ Galatasaray, resmî hesaplarından yaptığı paylaşımla Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı. Mesajda “İnsan hayatı için gece gündüz demeden, sonsuz sabır, özveri ve büyük bir fedakârlıkla çalışan sağlık ordumuzun kahramanları, iyi ki varsınız” ifadeleri kullanıldı.

MORİTANYA SÜRPRİZİ

Cimbom her yerde

∂ Moritanya’nın başkenti Nuakşot’ta görevli Büyükelçi Cem Kahyaoğlu’nun paylaşımı Galatasaraylı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Galatasaray formalı Moritanyalı bir vatandaşın fotoğrafını çeken Kahyaoğlu “Balık pazarında karşıma bu kardeş çıktı” diye yazdı.

TABURCU EDİLEBİLİR

Cengiz’den iyi haber

∂ Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren Başkan Mustafa Cengiz’den iyi haber var. Cengiz’in bugün taburcu edilip evine gönderilmesi bekleniyor. Başkan’ın nekahet sürecindeki durumuna göre tekrar ameliyat edilip edilmeyeceği karara bağlanacak.

Terim’in adını anmadı

İlk istifasında “Galatasaray’ıma, Hoca’ma ki adam gibi adam (Fatih Terim), Levent (Şahin) Kardeş’ime, Ümit (Davala) Kardeş’ime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle” diyen Hasan Şaş, dokuz ay sonra gelen ikinci istifasında Terim’in ve diğerlerinin adını anmadı, sadece taraftara teşekkür edip “Hoşça kalın” dedi…

KADIKÖY HATIRASI

12 Mayıs göndermesi

∂ Galatasaray Kulübü, Kadıköy’de şampiyonluğa ulaştıkları 12 Mayıs 2012’nin yıl dönümünü unutmadı. Kadıköy zaferinin fotoğrafını paylaşan sarı-kırmızılılar “Günaydın Galatasaray ailesi” diyerek taraftarlarına seslendi. Bu paylaşım, çok sayıda beğeni aldı.

İlk dört play-off oynasın

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu konuştu G.Saray karıştı. Önce Hamamcıoğlu, "Puan sıralamasına bakınca şampiyon olma ihtimali olan dört kulüp var. Bunlar arasında daha ileriki bir tarihte play-off yapılabilir" dedi. Resmî siteden, "Kulüp adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemeli" bildirisi yayınladı. Küplere binen Hamamcıoğlu, "Yönetim infial içinde. Beni fırsatçılıkla suçladılar. Ben asıl Mustafa Cengiz burada olmadığı için bu deklarasyonu resmî siteden yayınlayanlara fırsatçı diyorum" karşılığını verdi.