Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünde koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.
Galatasaray, Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı
14.05.2020 - 00:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 - 00:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Etiketler : Galatasaray,
703876 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/703876.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
26
15
8
3
31
53
02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
26
15
8
3
25
53
03
GALATASARAY A.Ş.
26
14
8
4
24
50
04
DEMİR GRUP SİVASSPOR
26
14
7
5
18
49
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
26
13
5
8
8
44
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
26
12
7
7
19
43
07
FENERBAHÇE A.Ş.
26
11
7
8
12
40
08
GÖZTEPE A.Ş.
26
10
7
9
1
37
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
26
8
8
10
-5
32
10
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
8
7
11
-8
31
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
26
7
9
10
-14
30
12
GENÇLERBİRLİĞİ
26
7
7
12
-11
28
13
KASIMPAŞA A.Ş.
26
7
5
14
-12
26
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
26
5
11
10
-12
26
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
26
6
7
13
-2
25
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
26
7
4
15
-18
25
17
MKE ANKARAGÜCÜ
26
5
8
13
-22
23
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
26
5
7
14
-34
22
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
20.03.2020 20:00
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
21.03.2020 14:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Ankaragücü
21.03.2020 17:00
Yeni Malatyaspor - Kasimpaşa
21.03.2020 17:00
Sivasspor - Denizlispor
21.03.2020 20:00
Beşiktaş - Fraport-tav Antalyaspor
22.03.2020 13:30
Gençlerbirliği - Konyaspor
22.03.2020 16:00
Rizespor - Galatasaray
22.03.2020 19:00
Başakşehir - Alanyaspor
22.03.2020 19:00
Göztepe - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
28
15
8
5
15
53
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28
13
8
7
8
47
03
BURSASPOR
28
14
7
7
8
46
04
ADANA DEMİRSPOR
28
12
9
7
20
45
05
AKHİSARSPOR
28
12
9
7
5
45
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
10
7
6
43
07
ALTAY
28
11
10
7
6
43
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28
11
7
10
0
40
09
GİRESUNSPOR
27
10
8
9
-3
38
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
28
8
11
9
-1
35
11
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
28
8
11
9
-3
35
12
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
28
9
8
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
7
12
8
4
33
14
ALTINORDU
28
7
10
11
-7
31
15
BOLUSPOR
28
4
13
11
-12
25
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
28
6
9
13
-10
24
17
ADANASPOR A.Ş.
28
3
11
14
-16
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
7
5
16
-14
11
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
20.03.2020 19:00
Altay - Akhisarspor
20.03.2020 19:00
Istanbulspor - Hatayspor
21.03.2020 14:00
Keçiörengücü - Bursaspor
21.03.2020 14:00
Giresunspor - Adanaspor
21.03.2020 16:30
Erzurumspor - Eskişehirspor
21.03.2020 19:00
Boluspor - Altinordu
22.03.2020 14:00
ümraniyespor - Karagümrük
22.03.2020 16:30
Adana Demirspor - Osmanlispor
22.03.2020 19:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Menemenspor