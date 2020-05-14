Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünde koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.