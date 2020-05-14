Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BB Erzurumspor'da dün yapılan ikinci korona virüs testinde 4'ü futbolcu olmak üzere 11 kişinin testleri pozitif çıkmıştı. Korona virüs testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının 11 test sonucu pozitif çıktı.

Durumu şüpheli olan 12 kişinin testleri tekrarlanmıştı.