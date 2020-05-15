Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüp televizyonuna konuşan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, liglerin 12 Haziran’da yeniden başlatılmasına yönelik çarpıcı sözler kullanırken, “Beşiktaş maçının ardından, son 10 maçını da kaybetmemiş bir takım olarak ilk kelamı biz ettik. Belki o anların harareti, isyanı ile sesimi yükseltmiş olabilirim ama niyetimde sadece kendi evlatlarımın değil, futbol camiasının içindeki herkesin canından öte bir şey yoktu. Önceliğe insan hayatını, sağlığı koyduk. Üstelik o günlerde vaka sayısı çok azdı. Sayı şu anki gibi binlerle de ifade edilmiyordu” hatırlatması yaptı.

> Çebi’ye geçmiş olsun

Terim, “Halen belirsizlik var” vurgusu yaparken, “Karar vermek, sorumluluk almak hiç kolay değil. Hak veriyorum. Kulüplerin ekonomik batağını, UEFA’nın beklentilerini, her şeyi düşünüyorum. Ancak insan hayatından söz edilen bir ortamda, aceleci değil temkinli olmak zorundayız. Oynanmaması belki de en son istek. Ancak oynayacaksak, doğru zamanda, maksimum tedbirle oynanmalı” şeklinde konuştu. Terim, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ekledi.

Diagne’ye talip var

Galatasaray’ın Club Brugge’a kiraladığı Mbaye Diagne’nin talipleri çıkmaya başladı. Premier ligden Watford, Championship’ten ise Notthingham Forest ve Fulham oyuncunun temsilcisi ile irtibata geçti. Sarı-kırmızılı yönetim 7 milyon avronun üstündeki tekliflere açık. Böylece hem yeni transferler için kaynak sağlanacak, hem de oyuncunun yıllık 2 milyon 350 bin avroluk maaş yükü ortadan kalkacak.