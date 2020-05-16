Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, önemli açıklamalarda bulunyor. Özdemir, "Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak. Alternatiflere göre temmuz ortasında bile başlayabiliriz" dedi.

Nihat Özdemir, "Bir yöneticimizin, bir futbolcumuzun sağlığı futboldan daha önemli ve biz de her zaman bunu ön planda tutuyoruz" açıklamasında bulundu.

UEFA'nın maçların seyircisiz oynanmasını istediğini söyleyen Özdemir, "Süper Lig başladığı zaman takımlarda virüs çıksa dahi diğerlerine test yapıp, yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.