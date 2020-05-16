Liglerin 12 Haziran’da yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından DG Sivasspor’da futbolcular ve teknik heyet, tesislerde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A Takım futbolcularını, teknik heyeti, idari kadroyu, destek ekibini, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere koronavirüs testi yaptı.
Testin ardından sağlık çalışanlarına, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay tarafından forma takdim edildi.