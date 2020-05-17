Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlamasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Özdemir’in CNN Türk’te katıldığı programdaki sözleri: Bundesliga bizim için büyük ölçü. Sık sık test yaparak yollarına devam edecekler. Bundesliga’da 14 oyuncu kalsa bile lige devam kararı aldılar. Bizim de hedefimiz bu. Süper Lig başladığı zaman takımlarda Covid-19 testlerinde pozitif vaka çıkarsa bunları ayırarak yolumuza devam edeceğiz. Belki biz temmuz ayındaki maçlarımızı ‘şimdilik’ seyircisiz kararı olmasına rağmen seyircili oynayacağız. Stadyumdaki bütün giriş çıkış planlarını yaparak biz maçlarımızı oynayacağız. Belki seyircili de olabilir. UEFA’nın bir üyesiyiz. Her zaman aldığımız kararları UEFA’ya danışarak alıyoruz.

> Fikir ayrılığı yok

Bundesliga bizim için önemli bir rehber. Birçok ülke bizden kötü olmasına rağmen vaka açısından bugün liglerin başlama tarihini ilan ettiler. Ben de Fahrettin Koca’yla görüşürken bize dedi ki “Zaten özerk bir kurumsunuz. Karar size ait.” Ben de kendisine futbola dönüş protokolünü verdim. İnceledi, gayet de beğendi. Bakan Koca’yla katiyen bir fikir ayrılığı olmadı. Bütün takımlarımıza şunu diyorum; lütfen açık olun, adil olun, dürüst olun. Nefes nefese lig oynanıyor. Tescil etsek, herkes ‘Benim hakkım yendi’ diyecek. Ne yaparsak yapalım herkesi memnun edemeyiz. Tek kararımız oynatarak sezonu tamamlamak. Gelin hep beraber oynayalım, hak eden kazansın...

Özdemir’den inciler

∂ “İstanbul’da oynansın, Antalya’da oynansın gibi fikirler ortaya atılmış. Sayın Spor Bakanı’mıza da sorduk ‘Böyle bir şeyden haberim yok’ dedi. Bizim de yok.”

∂ “Belçika, Hollanda, Fransa tescil kararı verdi. Bizim liglerde tescil kararı vermek kolay değil. Hem zirve hem küme düşme potasında takımlar birbirlerine çok yakın.”

∂ “Herkes kendi çıkarlarına yarayacak kararlar alınmasını bekliyor. Bunları doğru bulmuyorum. Komik duruma düşüyorlar. Kendilerine yarar karar almamızı beklemesinler…”

∂ “Almanya’da takımlar lig başlamadan 15 gün önce karantinaya alındı. Bir teknik direktör diş macunu almak için otelden çıktı diye maça çıkamayacak. Bunları inceliyoruz.”

∂ “Ligler 12 Haziran’da başlamazsa alternatif tarihlerimiz var. 19 Haziran, 26 Haziran ve temmuzun başı var. Liglerin başlamama ihtimalini hiç düşünmek istemiyoruz.”

İstanbul finale hazır!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye’nin dünyayı sarsan koronavirüsle mücadele konusunda örnek bir ülke olduğunu söylerken “Ağustos ayının sonunda Olimpiyat Stadı’nda Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Hepimiz liglerin salimen tamamlanıp, bu organizasyonun finaline ev sahipliği yapmayı bekliyoruz, hazırız” dedi.