Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den sezon ortasında ayrılan Damien Comolli için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransa basınında yer alan habere göre; Andoni Zubizareta'nın sportif direktörlük görevinden ayrılmasının ardından Marsilya yönetimi, Damien Comolli'yi gündemine aldı.

Haberde; Marsilya ile Comolli'nin yakın zamanda bir görüşme yapacağı belirtildi. Fransız sportif direktörün bu görüşmenin ardından kısa bir aranın ardından futbol dünyasına geri dönme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

Damien Comolli, 7 Haziran 2018 tarihinde göreve başladığı Fenerbahçe'de 19 ay kalmıştı.