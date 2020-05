Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Beşiktaş'ta şu sıralar transfer konusunda ciddi bir gerilim yaşanıyor. Caner Erkin'le yola devam etmeyecek olan siyah-beyazlılar sol beke yoğunlaşmış durumda. Caner''in yanı sıra sezon başında Guingamp'tan kiralanan Rebocho da takımdan ayrılacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın yeni sezonda genç Rıdvan Yılmaz ve transfer edilecek yeni isimle sol kanatta problem yaşamayacağına inanıyor. Tecrübeli çalıştırıcının tercihi ise eski öğrencisi Fabrice N'Sakala... Yalçın, "Savunmada olduğu kadar hücumda da çok etkili. Ayrıca fiziğini de iyi kullanıyor. Tam istediğim tarzda bir oyuncu" diyerek transferin bitirilmesi için bastırıyor.



> Daha ekonomik olabilir

Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları'nın da 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya vardığı ve hatta yıllık ücreti 850 bin avro olacak şekilde ön protokol imzaladığı belirtiliyor. Erol Bulut da “Performansını hangi tarafta daha iyi gösterecekse kararını kendisi verecek. Hiçbir futbolcuyu zorla tutamazsınız” diyor. Yönetimde yer alan diğer isimler sol bek konusunda aceleci davranılmamasını, transfer listesinin sürekli güncellendiğini ve koronavirüs etkisi sebebiyle daha ekonomik bir transfer yapılabileceği görüşünde. Bu fikirde olan isimlerin, G.Saray'dan ayrılan Nagatamo'yu örnek gösterdikleri öğrenildi.



Come to Beşiktaş!

∂ Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Nagatomo'nun menajeriyle temas kurarak nabız yokluyor. Siyah-beyazlı taraftarlar da Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan Japon sol bekin sosyal medya hesabından paylaştığı antrenman videosuna büyük ilgi göstererek, binlerce "Come to Beşiktaş" yorumu yaptı.