Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın eski kalecisi ve antrenörü Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı takımın UEFA şampiyonluğunun yıl dönümünde çok çarpıcı mesajlar verdi. Brezilya’da koronavirüs günlerinde İHA’ya konuşan efsanevî futbol adamı 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası’nın Türk futbolu için çok özel bir başarı olduğunu söylerken “Şunu unutmamak lazım; o futbolcu topluluğu çok kaliteli, çok çalışkandı. Finale kadar hak ederek gelmişti. En başından beri bu ülkenin alışık olmadığı bir şeye inanan ve her geçen gün takımını inandıran bir hocamız (Fatih Terim) vardı” ifadelerini kullandı.



> Çok çalışmak gerek

O dönemde herkesin çok çalıştığını ve bu çalışkanlığın da 2002’de Türkiye’ye dünya üçüncülüğünü getirdiğini belirten Brezilyalı teknik adam “Geldiğimde gördüm, Beşiktaş ve Fenerbahçe de çok kaliteli futbol oynuyordu. Yani bütün takımların seviyesi o günkü gibi yüksek olmalı. Ama en önemlisi Türkiye artık UEFA Kupası’nı ve dünya üçüncülüğünü unutmalı. Tabii ki taraftar ömür boyu gurur duyabilir ama kulüpler yeni planlamalar yapmalı. O günkü çalışkanlık düzeyine çıkılmalı ve yeni hedefler koyulmalı ki başarılsın” diye konuştu.



> G.Saray ipi göğüsler

Lig yarışıyla ilgili olarak da Taffarel “Galatasaray sezona istediği gibi başlayamadı ama problemlerini bir bir çözerek ligin zirvesine yaklaştı. Liglere ara verilmeden önce de şampiyonluğun en önemli adaylarından birisiydi. Bu yıl Trabzonspor çok iyi bir takım kurdu ve iyi oynuyorlar. Ancak Galatasaray kazanmaya başlayınca o tecrübesiyle hep kazanan taraf oluyor. Sanırım bu yıl da öyle olacak. Salgın dönüşü takımlar aynı düzeyleri ile mi dönecek, ne kadar çalışabilecekler bilmiyoruz. Bu en önemli faktör olacak” sözlerini kullandı.



inciler

∂ “Koronavirüs konusunda Brezilya takvim olarak dünyanın gerisinde. Yani henüz pik noktayı görmediğimiz söyleniyor. Ama bence bir an önce normalleşme başlamalı.”

∂ “Hasan Şaş karakter olarak çok iyi bir insan, duygularını hep çok yoğun yaşayan birisi. G.Saray’ın bir parçası ve hep öyle olacak. Bu sadece bir ara verme, dinlenme o kadar.”



Bari Muslera’ya yapmayın

Fernando Muslera’nın kendi rekorlarını kırdığını söyleyen Taffarel “Herkes ‘Fernandooo’ diye bağırıyor, Taffarel sıfır diyor (Gülerek). Ben UEFA Kupası’nı aldığımızda Muslera’dan sadece bir yaş büyüktüm ve kalmak istiyordum. Ama yönetim öyle bir tavır sergiledi ki âdeta git dediler. Hâlbuki takıma verebileceğim çok şey daha vardı. Aynı hataya düşülmemeli, Muslera mutlaka kalmalı, takıma çok daha fazla şey verebilir” dedi.





ÜZERİNDEN 20 YIL GEÇTİ

Tarih bir kere yazıldı

∂ Galatasaray Kulübü, 17 Mayıs 2000 tarihinde İngiliz ekibi Arsenal’i penaltılar sonucunda mağlup ederek kazandığı UEFA Kupası’nın yıl dönümünde sosyal medya hesabından #TarihBirKereYazıldı etiketiyle zaferi andı.



Takımdaki herkes kahraman

UEFA Kupası finalinde Arsenal maçı penaltılara kaldığında bir İngiliz yorumcunun ‘Taffarel’i yenmek imkânsız’ demesinin hatırlatılması üzerine Brezilyalı futbol adamı, “Evet ironik bir durum. Ben penaltı kurtarmadım ama Suker ve Viera atamadı. Onlar kötü günündeydi. Ben kurtarsaydım herkes zaferi Taffarel’den bilecekti. Bir kişinin değil, takımın kahraman olması gereken bir maçtı” dedi.

Kazandığında bitecek mi sandın?

Fatih Terim, UEFA Kupası zaferinin yıl dönümünde 20 yıl önceki Fatih Terim’e bir mektup yazdı. Terim şu satırlara yer verdi; “Üst üste gelen şampiyonluklar… Ama eleştiriler de bitmiyor. 2000’den sonra bir kupa gelmedi Türkiye’ye… Peki, bu eleştirilerin nedeni ne? Anlam veremiyor musun, her kazandığında bitecek mi sanıyorsun? Hayır, bu mücadele asla sona ermeyecek, seni 20 yıl sonra da ayakta tutacak ve motive edecek en önemli unsurlardan biri bu…”

> Âdem Meleke (İHA)