Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in mide ameliyatı geçirdiği bildirildi.

ALİ KOÇ HEP YANIMIZDAYDI

Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak hastane çıkışında yaptığı açıklamada; "Başkanımız Mustafa Cengiz'in beyin ameliyatı da çok başarılı geçmişti. Allah doktorlarımızı korusun. Her şey istediğimiz gibi devam ediyor. Sayın Ali Koç dün de gelip moral verdi. Camiamız adına teşekkür ediyorum. Ameliyatın başarılı geçtiği söylendi. İftardan sonra tekrar hastaneye geleceğiz. Beklenen ve programlanan bir ameliyattı. Doktorlar da bunu planlamıştı. Sabah gülerek, esprilerle ameliyata girdi" dedi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN PAYLAŞIMI

Mustafa Cengiz'in ameliyatının ardından Abdurrahim Albayrak şu paylaşımı yaptı; "Sevgili abicim Dursun Buğra'ya çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam. Yüce Allah'ım senden razı olsun."

BEŞİKTAŞ'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN'

Beşiktaş Kulübü, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'NİN MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, mide ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bugün mide ameliyatı geçirdiğini öğrendiğimiz Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşması temennilerimizle acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR'UN MESAJI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajında, "Mide kanaması teşhisiyle ameliyata alınan ve başarılı bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN MESAJI

Kulüpler Birliği Vakfı, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BAŞAKŞEHİR'İN MESAJI

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.