Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği mide kanamasının ardından ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlunu arayarak ailesine ve Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Cengiz'in sağlık durumu hakkında da bilgi alan Bakan Kasapoğlu, Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.