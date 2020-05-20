Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Bursaspor'un altyapısında forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Yiğit Şengil, Beşiktaş'la ilgili bir paylaşım yapması üzerine yeşil-beyazlı kulüpten gönderildi. Bursaspor'dan yapılan açıklamada, 'aidiyet duygusu eksikliği' vurgusu yapıldı. Genç oyuncu da sosyal medya hesabından "Kırdığım ya da üzdüğüm Bursaspor taraftarından, yönetiminden özür dilerim. Bir paylaşımdan bana zarar geleceğini ve olayın bu kadar büyüyeceğini tahmin edemedim" dedi. Telefonla ulaştığımız genç futbolcu, ailesiyle birlikte şaşkınlık içindeydi. Paylaşımdan sonra hocasının kendisini aradığını belirten Yiğit, "Benim kulüpten kovulduğumu, bunun başkanın kararı olduğunu söylediler" dedi.

> Beşiktaş hayalim

19 Mayıs Spor Kulübü'nden transfer olduğu Bursaspor'dan 19 Mayıs'ta kovulmasının ilginç bir durum olduğunu belirten 16 yaşındaki oyuncu, "Özellikle annem çok üzüldü. Ama sonuç olarak yaptığım hareketten pişman değilim. Bunların olacağını bilseydim bile yine yapardım" dedi. Hayallerinden vazgeçmediğini ve çalışmaya devam edeceğini ifade eden Yiğit Şengil, "Beşiktaş'ı çok seviyorum. Nereye gidersem gideyim bu değişmeyecek. Eski kulübümde herkes benim Beşiktaşlı oluğunu biliyordu. Bursaspor'da da bunu saklamak istemedim o yüzden de kovulmama sebep olan paylaşımı yaptım" dedi.

> Kahramanım Q7

Yiğit, Bursaspor'dan kovulmasının ardından Beşiktaşlı taraftarların kendisine sosyal medyadan büyük destek verdiğini söylerken "İnşallah bir gün o takımın bir parçası olarak siyah-beyazlı formayı giyerim" dedi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın efsane bir isim olduğunu söyleyen genç oyuncu "Benim futbol kahramanım Ricardo Quaresma. Onun gibi oyuncu olmayı istiyorum" ifadelerini kullandı. Yiğit'in babası Ersan Şengil ise oğlunun yaptığı hareketin yanlış olduğu düşüncesinde. Sülalece Beşiktaşlı olduklarını söyleyen Baba Şengil "Oğlum gençliğinden, toyluğundan dolayı böyle bir hareket yaptı. Bu kadar büyütülmemeliydi" dedi.

İki ayağı da raket gibi

∂ Baba Ersan Şengil oğlunu anlatırken "Hem sağ hem de sol ayağını çok iyi kullanıyor. Hücumun her bölgesinde oynayabiliyor. Bursaspor'dan önceki kulübünde 14 maçta 46 gol attı. Bundan sonraki süreçte oğlum için en hayırlısının olmasını diliyorum" sözlerini kullandı.

MESUT BAKKAL MÜJDEYİ VERDİ

N’Sakala iyi transfer!

∂ Beşiktaş’ın transferde gözde ismi Aytemiz Alanyasporlu sol bek Fabrice N’Sakala için eski hocası Mesut Bakkal’dan ‘iş bitti’ yorumu geldi. Bakkal, “N’Sakala antrenman disiplini ve kişilik olarak muazzam bir futbolcu. Beşiktaş iyi bir futbolcuyu transfer etti” sözlerini kullandı.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

Gyasi'de sona doğru

∂ CSKA Sofya forması giyen Edwin Gyasi'nin, 5 Haziran'da sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'a gideceği öne sürülmüştü. Gana basınında, Beşiktaşlı bir yöneticinin, "Gyasi ile ilgileniyoruz ve bu yaz sözleşmeyi imzalamak istiyoruz" dediği iddia edildi.

YENİ TESTLER NEGATİF GELDİ

Beşiktaş’a güzel haber

∂ Beşiktaş’ta teknik heyet, futbolcu ve çalışanlarda dün yapılan Covid-19 testlerinde daha önce pozitif çıkan 8 kişiden negatif sonuç geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi’de de sevindirici haber vardı. Daha önce testi pozitif çıkan Çebi’nin çekilen tomografisi ise temiz geldi. İki haber camiada moralleri yükseltti.

İki ayağı da raket gibi

∂ Baba Ersan Şengil oğlunu anlatırken "Hem sağ hem de sol ayağını çok iyi kullanıyor. Hücumun her bölgesinde oynayabiliyor. Bursaspor'dan önceki kulübünde 14 maçta 46 gol attı. Bundan sonraki süreçte oğlum için en hayırlısının olmasını diliyorum" sözlerini kullandı.

"Var bir hayalimiz"

Yaptığı paylaşımda Beşiktaş logosunun olduğu bir fotoğrafın üzerine, "Var bir hayalimiz" diyerek siyah-beyazlı takımda oynama isteğini belirten genç oyuncu, Bursaspor'dan gönderildi. Bu olayın ardından Bursasporlu ve Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyadan hararetli tartışmalar yaşadı.