Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından ‘Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi’ düzenlendi. Eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve millî motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İstanbul'daki etkinlikte Türkiye'nin tanıtımını yaptı. İkili İstanbul’un tarihî yerleri Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Yedikule, Topkapı ve Balat'tan geçtikten sonra Taksim Meydanı'nda turlarını tamamladı.

> Yarış moduna girildi

Kenan Sofuoğlu, güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Ülkemizin futbol dışında diğer sporlarda da bu tarz projelere ihtiyacı vardır. Yollar yarışlara uygun değil ama başladığında Toprak biraz işi yarışa çevirdi. Ben de gazlamak zorunda kaldım ama güzel oldu” dedi. Toprak Razgatlıoğlu ise “Kenan Sofuoğlu ile beraber antrenman yapıyoruz ama buradaki yarış farklıydı. Gerçekten yarış moduna girdim. Kazasız belasız geçti, gayet güzeldi” ifadelerini kullandı.