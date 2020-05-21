Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Yeni tip kronavirüs pandemisi sebebiyle kulüplerin transfere bakışı değişmiş, teknik direktör Fatih Terim de bu bağlamda gençlere yönelmişti. İşte o altyapı meyvelerinden birisi olan ve tecrübe kazanması adına Tarsus İdman Yurdu’na kiralanan Ali Yavuz Kol’da sıcak gelişmeler yaşandı. On dokuz yaşındaki hücumun çok yönlü ismini Alman ekibi Hannover yakın takibe aldı. Bir süredir Ali Yavuz’u canlı izleten Hannover, golcü ismi almak için Galatasaray’ın kapısını çaldı. Satış, Fatih Terim’e takıldı.

> Çok yönlü genç

Sarı-kırmızılı yönetim, Terim’in raporu doğrultusunda Ali Yavuz’u şu an satmayı düşünmediklerini Alman ekibine net bir şekilde iletti. Ki yönetim, önümüzdeki sezon sonu mukavelesi bitecek oyuncu ile sözleşme uzatma kararı da aldı. Terim’in koronavirüs etkisini en az hasarla atlatabilmek ve Türk futboluna yeni bir oyuncu daha kazandırmak adına Ali Yavuz’u A Takım’a hazırlayacağı öğrenildi. Kol, santrfor özelliğinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

Tatsız değil güzel ayrılık

Geçtiğimiz günlerde istifasını veren yardımcı antrenör Hasan Şaş, yabancı oyuncular ile arasının iyi olmadığı ve onların kendisine veda etmediği iddialarına cevap verdi. Şaş, yabancı oyuncuların veda mesajlarını paylaşıp “Ayrıldığımı duyar duymaz gönderdikleri güzel dilekleri ile beni mutlu eden bütün oyuncularımıza teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Aslan negatif

Galatasaray'da yapılan bütün korona virüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Sarı-kırmızılı takımın planlandığı gibi antrenmanlara bugünden itibaren başlayacağı ifade edildi.

AYNI HASTANEDE

Başkan ‘dede’ oldu

∂ G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz torun sevinci yaşıyor. Arka arkaya iki büyük ameliyat geçiren Mustafa Cengiz'in kaldığı hastanede dün torunu dünyaya geldi. Sarper - Pelin Cengiz çiftinin 'Mila' ismini verdikleri kızları sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz için büyük moral kaynağı oldu.