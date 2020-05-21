Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ın sezon ortasında Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup geri dönüyor. Sergen Yalçın'ın göreve geldiği günlerde Feyenoord'la anlaşan yıldız oyuncu, yeni Hoca’sının kalması yönündeki isteği üzerine "Teşekkür ederim ama anlaşma sağlandı. Beşiktaş'a çok daha güçlü olarak döneceğim" cevabını vermişti. Oğuzhan'ın koronavirüs sürecinde ailesi ile birlikte yaşamaya alıştığı için gelecek sezonda da Hollanda'da devam edeceği iddiaları üzerine Sergen Yalçın devreye girdi. Siyah-beyazlıların teknik patronu, 27 yaşındaki oyuncuyla telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

> 'Feda'ya da hazır

Oğuzhan'a, yeni sezon planlamalarında özel bir yeri olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı "Burada yarım kalmış bir işin var. Kendini tekrar ispat edeceksin. Bunu birlikte başaracağız. Hiçbir şeyden endişe etme, bana güven" dedi. Hoca’sının bu sözleri üzerine çok mutlu olan yıldız futbolcu "Ben de size söz veriyorum. Eski performansımdan çok daha iyisini göstereceğim" sözlerini kullandı. Öte yandan senelik 11 milyon lira ücreti bulunan Oğuzhan'ın, indirime gitmeye hazır olduğu da öğrenildi.

BUGÜN İDMANA ÇIKACAK

Yiğit'e müjde!

∂ Sosyal medyadan yaptığı Beşiktaş paylaşımı sonrası Bursaspor'un altyapısından kovulan 16 yaşındaki Yiğit Şengil'in üzüntüsü kısa sürdü. Telefonla ulaştığımız 16 yaşındaki futbolcu "Beşiktaş Futbol Akademi Direktörü Necmettin Çelikhan aradı. Beni yalnız bırakmayacaklarını söyledi ve antrenmana davet etti. Çok mutluyum. Hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim" dedi. Yiğit Şengil bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde idmana çıkacak.

KARTAL YENİDEN BAŞLADI

Beşiktaş son testlerin negatif çıkmasının ardından hazırlıklarına yeniden başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas, dar alanda oyun, yarım sahada taktik maç ve şut çalışması yaptı.