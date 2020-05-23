Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Göreve geldiği günden bu yana ekibiyle birlikte çok büyük ekonomik problemlerle uğraşan Başkan Ahmet Nur Çebi, bütün gelirlerin temlik altında olmasına rağmen kulüp çalışanlarını unutmadı. Beşiktaş’ta önceki yönetimin aylardır ödeme yapmaması sebebiyle hem personel hem de bütün branşlardaki sporcular büyük sıkıntı çekiyordu. Geçmiş borçlar için kaynak arayışı devam ederken Başkan Çebi’den müthiş bir hareket geldi. Ramazan Bayramı öncesi kulüp personeli ve Ümraniye çalışanlarına çifte maaş ödeme yapıldı. Çalışanlar, çifte bayram mutluluğu yaşamış oldu.



> Yüzleri güldürdü

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi hasta yatağından bu konuyla özel olarak ilgilenirken “Çalışanlarımızın aileleriyle birlikte yüzlerinin güldüğü bir bayram yaşamasını temenni ediyorum” diyerek çoğunluğu şahsi hesabından olmak üzere toplamda 12 milyon liralık ödeme gerçekleştirdi. Öte yandan göreve başladığı günden bu yana kulübe yaklaşık 100 milyon liralık kasa desteği sağlayan Çebi’nin en önemli hedefi; Bankalar Birliği ile imzalanan ve gelirlerin tamamının temlik altında kalmasına sebep olan anlaşmayı yeniden düzenlemek.



MÜJDELİ HABER

Çebi de negatif!

∂ Daha önce koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan ve tedavisine başlanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin ikinci test sonucu negatife döndü. Bu sonuçla birlikte toplam 10 koronavirüs vakası bulunan siyah-beyazlılarda hasta kimse kalmadı.



Kartal sıkı çalışıyor

Beşiktaş hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesislerinde dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kondisyon ve taktik çalışmalarının ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla idman sona erdi. Sokağa çıkma yasağında gerekli izinleri alan siyah-beyazlılar hazırlıklarına bugün saat 11.00 ve 17.00’de antrenmanlarla devam edecek.