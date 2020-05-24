Almanya Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund'da yıldız isim Mario Götze'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı. 2016 yılında Bayern Münih'ten Borussia Dortmund'a transfer olan ve 4 sezondur Dortmund forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılacak. Götze'nin takımdan ayrılacağını, kulübün sportif direktörü Michael Zorc açıkladı. Dortmund'un dün Wolfsburg ile oynadığı karşılaşma öncesinde konuşan Zorc, "Mario ile bu hafta uzun ve net bir tartışma yaşadık. Bu sezondan sonra birlikteliğimizi sürdüremeyeceğimize karar verdik" dedi. Almanya Milli Takımı forması giyen yıldız oyuncunun bir sonraki durağının neresi olduğu netlik kazanmadı.
Mario Götze, Dortmund'dan ayrılıyor
24.05.2020 - 15:54 | Son Güncelleme: 24.05.2020 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borussia Dortmund'un yıldız ismi Mario Götze'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı. Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, ayrılığı doğruladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Borussia Dortmund,Mario Götze,futbol,
706461 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/706461.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
26
15
8
3
31
53
02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
26
15
8
3
25
53
03
GALATASARAY A.Ş.
26
14
8
4
24
50
04
DEMİR GRUP SİVASSPOR
26
14
7
5
18
49
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
26
13
5
8
8
44
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
26
12
7
7
19
43
07
FENERBAHÇE A.Ş.
26
11
7
8
12
40
08
GÖZTEPE A.Ş.
26
10
7
9
1
37
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
26
8
8
10
-5
32
10
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
8
7
11
-8
31
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
26
7
9
10
-14
30
12
GENÇLERBİRLİĞİ
26
7
7
12
-11
28
13
KASIMPAŞA A.Ş.
26
7
5
14
-12
26
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
26
5
11
10
-12
26
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
26
6
7
13
-2
25
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
26
7
4
15
-18
25
17
MKE ANKARAGÜCÜ
26
5
8
13
-22
23
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
26
5
7
14
-34
22
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
20.03.2020 20:00
Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
21.03.2020 14:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Ankaragücü
21.03.2020 17:00
Yeni Malatyaspor - Kasimpaşa
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Sivasspor - Denizlispor
21.03.2020 20:00
Beşiktaş - Fraport-tav Antalyaspor
22.03.2020 13:30
Gençlerbirliği - Konyaspor
22.03.2020 16:00
Rizespor - Galatasaray
22.03.2020 19:00
Başakşehir - Alanyaspor
22.03.2020 19:00
Göztepe - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
28
15
8
5
15
53
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28
13
8
7
8
47
03
BURSASPOR
28
14
7
7
8
46
04
ADANA DEMİRSPOR
28
12
9
7
20
45
05
AKHİSARSPOR
28
12
9
7
5
45
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
10
7
6
43
07
ALTAY
28
11
10
7
6
43
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28
11
7
10
0
40
09
GİRESUNSPOR
27
10
8
9
-3
38
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
28
8
11
9
-1
35
11
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
28
8
11
9
-3
35
12
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
28
9
8
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
7
12
8
4
33
14
ALTINORDU
28
7
10
11
-7
31
15
BOLUSPOR
28
4
13
11
-12
25
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
28
6
9
13
-10
24
17
ADANASPOR A.Ş.
28
3
11
14
-16
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
7
5
16
-14
11
PTT 1. Lig Fikstür
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Altay - Akhisarspor
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Istanbulspor - Hatayspor
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Keçiörengücü - Bursaspor
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Giresunspor - Adanaspor
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Erzurumspor - Eskişehirspor
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Boluspor - Altinordu
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Adana Demirspor - Osmanlispor
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