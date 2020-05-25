Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden, Euroleague’in iptali hakkında şu açıklama yapıldı:
“11 Mayıs tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ING Basketbol Süper Ligi’nin durdurulduğunun açıklanmasının ardından, bugün Euroleague yönetimince aynı karar Turkish Airlines Euroleague 2019-20 sezonu için alınmıştır. Euroleague tarafından yapılan bu açıklamayla birlikte, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız için 2019-20 sezonu sona ermiştir.
Takımımız, bu sezona istediği girişi yapamasa da sakatlık sorunları bulunan oyuncularımızın da kadroya dahil olmasıyla, özellikle yeni yılla birlikte performansını arttırmış ve bunun karşılığını şubat ayında Ankara’da düzenlenen Türkiye Kupası’nda şampiyon olarak almıştır.
Euroleague’de de formunu arttırarak yoluna devam eden ekibimiz, ilk hedefi olan Play-off yolunda avantajlı bir konum yakalamış ve başarılı olmayı alışkanlık edindiği nisan ayı ve sonrası için iddiasını en güçlü şekilde korumuştur.
Ne yazık ki ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu süreç, basketbol sezonunun tüm yarışmalarda sona ermesine ve takımımızın tüm kulvarlardaki yürüyüşünün yarıda kalmasına yol açmıştır. Yine de bir kez daha belirtmek isteriz ki; tüm bu süreç boyunca, insan sağlığının her şeyden önde geldiğini ifade eden kulübümüz, Euroleague organizasyonu tarafından alınan bu kararı saygıyla karşılamıştır.
2019-20 sezonunda ortaya koyduğu mücadele için takımımızı kutluyor, Türkiye’nin ve Avrupa’nın her noktasında ekibimizin yanında olan büyük taraftarımıza ve takımımıza destek olan değerli sponsorlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Erkek Basketbolda Avrupa’nın zirvesinin değişilmez isimlerinden biri haline gelen takımımızın, yeni sezon planlaması için çalışmalara ivedilikle başlayacak;
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2020-21 sezonunda da tüm kupalar için mücadelesine en güçlü şekilde devam edecektir.”
Fenerbahçe, Euroleague kararını değerlendirdi
25.05.2020 - 17:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 - 17:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Kulübü, Euroleague’in 2019-2020 sezonunu iptal etmesi hakkında, “Bu süreç boyunca, insan sağlığının her şeyden önde geldiğini ifade eden kulübümüz, Euroleague organizasyonu tarafından alınan bu kararı saygıyla karşılamıştır” açıklamasını yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,Euroleague,karar,
706667 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/706667.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
26
15
8
3
31
53
02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
26
15
8
3
25
53
03
GALATASARAY A.Ş.
26
14
8
4
24
50
04
DEMİR GRUP SİVASSPOR
26
14
7
5
18
49
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
26
13
5
8
8
44
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
26
12
7
7
19
43
07
FENERBAHÇE A.Ş.
26
11
7
8
12
40
08
GÖZTEPE A.Ş.
26
10
7
9
1
37
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
26
8
8
10
-5
32
10
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
8
7
11
-8
31
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
26
7
9
10
-14
30
12
GENÇLERBİRLİĞİ
26
7
7
12
-11
28
13
KASIMPAŞA A.Ş.
26
7
5
14
-12
26
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
26
5
11
10
-12
26
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
26
6
7
13
-2
25
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
26
7
4
15
-18
25
17
MKE ANKARAGÜCÜ
26
5
8
13
-22
23
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
26
5
7
14
-34
22
Süper Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
13.03.2020 20:00
Ankaragücü 2 - 1 Rizespor
13.03.2020 20:00
Kasimpaşa 2 - 0 Göztepe
14.03.2020 14:00
Denizlispor 1 - 0 Gençlerbirliği
14.03.2020 17:00
Alanyaspor 1 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.03.2020 20:00
Konyaspor 1 - 0 Fenerbahçe
15.03.2020 13:30
Hes Kablo Kayserispor 2 - 1 Yeni Malatyaspor
15.03.2020 16:00
Trabzonspor 1 - 1 Başakşehir
15.03.2020 19:00
Galatasaray 0 - 0 Beşiktaş
16.03.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 0 Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
28
15
8
5
15
53
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28
13
8
7
8
47
03
BURSASPOR
28
14
7
7
8
46
04
ADANA DEMİRSPOR
28
12
9
7
20
45
05
AKHİSARSPOR
28
12
9
7
5
45
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
10
7
6
43
07
ALTAY
28
11
10
7
6
43
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28
11
7
10
0
40
09
GİRESUNSPOR
27
10
8
9
-3
38
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
28
8
11
9
-1
35
11
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
28
8
11
9
-3
35
12
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
28
9
8
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
7
12
8
4
33
14
ALTINORDU
28
7
10
11
-7
31
15
BOLUSPOR
28
4
13
11
-12
25
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
28
6
9
13
-10
24
17
ADANASPOR A.Ş.
28
3
11
14
-16
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
7
5
16
-14
11
PTT 1. Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
14.03.2020 16:30
Karagümrük 2 - 2 Altay
14.03.2020 19:00
Bursaspor 1 - 1 Boluspor
15.03.2020 14:00
Hatayspor 2 - 0 ümraniyespor
15.03.2020 16:30
Adanaspor 1 - 1 Keçiörengücü
15.03.2020 16:30
Menemenspor 2 - 2 Istanbulspor
15.03.2020 19:00
Osmanlispor 1 - 1 Giresunspor
15.03.2020 19:00
Akhisarspor 0 - 0 Erzurumspor
16.03.2020 19:00
Altinordu 1 - 1 Ekol Hastanesi Balikesirspor
16.03.2020 19:00
Eskişehirspor 1 - 4 Adana Demirspor