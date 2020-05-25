Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan ikinci korona virüs testleri sonuçlanmış ve bu testlerde de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Sivasspor’da 2. testler de negatif çıktı
25.05.2020 - 20:22 | Son Güncelleme: 25.05.2020 - 20:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da teknik ekip, futbolcu, idari kadro ve çalışanlara 2. kez koronavirüs testi uygulandı. Yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.
Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personelin koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivasspor,korona,test,
706697 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/706697.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
26
15
8
3
31
53
02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
26
15
8
3
25
53
03
GALATASARAY A.Ş.
26
14
8
4
24
50
04
DEMİR GRUP SİVASSPOR
26
14
7
5
18
49
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
26
13
5
8
8
44
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
26
12
7
7
19
43
07
FENERBAHÇE A.Ş.
26
11
7
8
12
40
08
GÖZTEPE A.Ş.
26
10
7
9
1
37
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
26
8
8
10
-5
32
10
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
8
7
11
-8
31
11
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
26
7
9
10
-14
30
12
GENÇLERBİRLİĞİ
26
7
7
12
-11
28
13
KASIMPAŞA A.Ş.
26
7
5
14
-12
26
14
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
26
5
11
10
-12
26
15
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
26
6
7
13
-2
25
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
26
7
4
15
-18
25
17
MKE ANKARAGÜCÜ
26
5
8
13
-22
23
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
26
5
7
14
-34
22
Süper Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
13.03.2020 20:00
Ankaragücü 2 - 1 Rizespor
13.03.2020 20:00
Kasimpaşa 2 - 0 Göztepe
14.03.2020 14:00
Denizlispor 1 - 0 Gençlerbirliği
14.03.2020 17:00
Alanyaspor 1 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
14.03.2020 20:00
Konyaspor 1 - 0 Fenerbahçe
15.03.2020 13:30
Hes Kablo Kayserispor 2 - 1 Yeni Malatyaspor
15.03.2020 16:00
Trabzonspor 1 - 1 Başakşehir
15.03.2020 19:00
Galatasaray 0 - 0 Beşiktaş
16.03.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 0 Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
28
15
8
5
15
53
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28
13
8
7
8
47
03
BURSASPOR
28
14
7
7
8
46
04
ADANA DEMİRSPOR
28
12
9
7
20
45
05
AKHİSARSPOR
28
12
9
7
5
45
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
10
7
6
43
07
ALTAY
28
11
10
7
6
43
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28
11
7
10
0
40
09
GİRESUNSPOR
27
10
8
9
-3
38
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
28
8
11
9
-1
35
11
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
28
8
11
9
-3
35
12
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
28
9
8
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
7
12
8
4
33
14
ALTINORDU
28
7
10
11
-7
31
15
BOLUSPOR
28
4
13
11
-12
25
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
28
6
9
13
-10
24
17
ADANASPOR A.Ş.
28
3
11
14
-16
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
7
5
16
-14
11
PTT 1. Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
14.03.2020 16:30
Karagümrük 2 - 2 Altay
14.03.2020 19:00
Bursaspor 1 - 1 Boluspor
15.03.2020 14:00
Hatayspor 2 - 0 ümraniyespor
15.03.2020 16:30
Adanaspor 1 - 1 Keçiörengücü
15.03.2020 16:30
Menemenspor 2 - 2 Istanbulspor
15.03.2020 19:00
Osmanlispor 1 - 1 Giresunspor
15.03.2020 19:00
Akhisarspor 0 - 0 Erzurumspor
16.03.2020 19:00
Altinordu 1 - 1 Ekol Hastanesi Balikesirspor
16.03.2020 19:00
Eskişehirspor 1 - 4 Adana Demirspor