Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenmanda bordo-mavililer kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Korona Virüs nedeniyle uzun süredir Trabzon'a gelemeyen Trabzonspor Başkan Ahmet Ağaoğlu da, bugün şehre gelerek antrenmanı izledi. Teknik heyet ve futbolcularla hasret gideren Ağaoğlu, transfer görüşmeleri gündemde olan Sosa ve Novak'ın yanı sıra diğer oyuncularla ilgili olarak bire bir görüşme yapmayı planlıyor.

Ağaoğlu, Ordu'ya indi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, korona virüsü nedeniyle uzun süredir Trabzon'a gelemiyordu. Trabzon Havalimanı'nın kapalı olması nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na inen Ağaoğlu, Trabzon'a hareket etmeden önce Giresun'un Görele ilçesinde bulunan ve tedavisine evinde devam eden genç forvet oyuncusu Salih Kavrazlı'nın evine ziyarette bulundu. Genç oyuncuyla ve ailesiyle bayramlaşan Ağaoğlu, futbolcunun durumu hakkında bilgi aldıktan sonra Trabzon'a hareket etti.