Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HASAN SARIÇİÇEK

Futbol Federasyonu aldığı ya da almadığı kararla sık sık hedef tahtasına konur bu ülkede. TFF yöneticilerinin en büyük isyanı da şudur; “Eleştiriyorsunuz ama öneri getirmiyorsunuz…” Türk futboluna yıllarını adamış, ‘duayen’ isimlerden biri olan Samet Aybaba bu konuda somut adım atan tecrübeli bir teknik adam… Kendi önerilerini “Türk Futbolunu Geliştirme Projesi” adıyla TFF’ye sunmuş. Projesinin faydalı olacağına sonuna kadar inanıyor. Gelin Aybaba’yı dinleyelim;

YILDA 500 FUTBOLCU

- Hoca’m sizin proje ne durumda?

“Üç ay önce TFF Başkanı Nihat Özdemir’e teslim ettim, bekliyorum. Bu proje ile hedeflen; öncelikle altı yılda Süper Lig düzeyinde en az 500 futbolcu üretmek, oyuncu ihracatını başlatarak ülkeye milyonlarca döviz kazandırmak. İkinci hedef; Barcelona, Ajax, Leeds örneklerindeki gibi ‘Kendi yıldızını üreterek’ liglerin, kulüplerin zihniyet ve yapısını değiştirip rekabet gücünü artırmak.”

- Bu kadar iddialı öyle mi?

“Evet; o kadar iddialı... Sistemi kur, gençlere fırsat ver ve sonucu altı yıl sonra gör, bakalım futbolumuz nereden nereye geliyor... İnanın herkes kendi ürettiği yıldızlarını seyretme gururu ve keyfini doya doya yaşayacak. Ülke kazanacak, kulüpler kazanacak, futbol kazanacak.”

BOŞ BİR HAYAL DEĞİL

- Gerçekleşme şansı nedir?

“Bu boş bir hayal değil bütün kalbimle inandığım bir gerçek. ‘Hayal peşindesin’, diye düşünenler olabilir. Ben, bu ülkenin futbol potansiyelini gayet iyi bilen ve gençlerimize inanan bir teknik adamım. Gittiğim her takımda da bu özelliğimi öne çıkarıp gençlere fırsat verdim, hiç de pişman olmadım. Fırsat verdiğim gençler belli bir düzeye geldi. Gençler için devamlılık ve süre almak çok önemli! Bu olmadığı için yıldız olabilecek birçok yetenek gelişimlerini tamamlayamadan sahneden çekildiler. Aslında bu çocuklar ülkenin zenginliğiydi. Bu benim içimdeki kanayan yara. Belki de projenin en özel hareket noktası bu. İstiyorum ki, bu potansiyel artık yok olmasın.”

- Böylesine önemli teklife TFF’nin yaklaşımı ne oldu?

“Üç aydır haber bekliyorum. Dolayısıyla ben projemi koronavirüs öncesinde TFF’ye sunmuştum. Araya bu salgın girdi o yüzden mi cevap alamadım, yoksa hiç bakmadılar mı bilemiyorum.”

YABANCI DÖRDE İNECEK

“Yabancı sayısı bence de çok fazla! Ancak altyapıdan oyuncu üretmeden 14 yabancıya hayır derseniz bu sizi yine yabancıya mahkûm bırakır. Biz bunun için projeyi yaparken altı yıllık bir geçiş süreci planladık. Önce öz kaynağımızdan oyuncu üreteceğiz, bu sürede yabancı sayısını kademeli olarak altıncı yılın sonunda dörde düşüreceğiz. Altyapıları sil baştan düzenleyeceğiz. Yeni tesisler, doğru bir sistem. Tek tip eğitim modeli olacak.”

- Hangi bütçe ile?

“Eğitim materyalleri, eğitimcilerin sayısı ve giderlerini TFF belirleyip karşılayacak.

- TFF, bunu niye yapsın?

“Ülke futbolunu geliştirmek, millî takımlar havuzunu genişletmek, dövizi ülkede tutmak adına. TFF bu parayı kulüplerin alacaklarından tahsil edecek.”

- Uygulama nasıl olacak?

“Her takım ilk on birde en az iki genç oyuncuya yer verecek. Bu zorunluluktur, uymayan kulüplere üç maç sonra puan silme cezası getirilecek. Altı yıl sonra belli bir ekol ile her takımın öz kaynaklarından yetişmiş sürekli yan yana oynayan Barcelona örneğindeki gibi 12 oyuncusu ve 500 milyon avroya zor kuracağı yarışmacı bir takımı olacak. Bu az şey mi? İnanın ülke futbolunun içinde bulunduğu kriz için tam da ilaç gibi bir proje bu.”

- Liglerin yapısı ne olacak?

“Ligler futbolu ülkenin her yanına yaymak için 18 yerine 24 takımlı olacak, altı yıl boyunca küme düşme olmayacak. Her yıl alttan Süper Lig’e bir takım çıkacak. 1. Lig’de de aynı şekilde. 2. Lig’e iki gruptan iki takım yükselecek.