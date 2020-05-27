Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DG Sivasspor, korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları gözetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla Süper Lig'in 27. hafta maçında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.