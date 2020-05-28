Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ersun Yanal’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu henüz dolduramayan Fenerbahçe’de arayışlar sürerken Christoph Daum’un adı da kulislerde dolaşıyor. Yarış Erol Bulut ile Nenad Bjelica arasında yoğunlaşmış görünse de sarı-lacivertlilerinin tarihine en başarılı teknik direktörlerden biri olarak adını yazdıran 66’lık Alman’la da temas var. Fenerbahçeli yöneticiler Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Köln’de düzenlenen bir etkinlikte görüştükleri Christoph Daum’dan iletişim bilgilerini istedi. Tecrübeli Hoca’ya “Bizden haber bekle, bir iki güne seni arayacağız” denildi. Ancak o günden sonra ciddi bir girişim gerçekleşmedi.

> Koç’un vetosuna takıldı

Türkiye kariyerine Beşiktaş’la başlayan, ancak en önemli başarılarını Fenerbahçe ile yaşayan Christoph Daum, 2003-06 ve 2009-10’da iki dönem görev yaptığı sarı-lacivertlilerle iki lig şampiyonluğu, bir de Süper Kupa zaferi yaşamıştı. Fenerbahçe’yle 190 kez sahne alan Daum, Aykut Kocaman’dan sonra sarı-lacivertliler en çok maça çıkan teknik direktör durumunda. Ayrıca 1995-96 şampiyon olurken 47 maçta yüzde 68,09 başarı oranı yakalayan Carlos Alberto Parreira’nın ardından da 66,42 ile en yüksek puan ortalaması olan hoca unvanına sahip. Ancak bu performanslar yeterli bulunmuyor! Başkan Ali Koç, Alman Hoca’yla çalışmaya sıcak bakmıyor.

> Avcı da inkâr edilmişti

Fenerbahçe’den aldığı sinyal sonrası çalışmalara başlayan Christoph Daum’un, detaylı bir rapor hazırlayıp yönetime ulaştırdığı, hatta yardımcılarını dahi belirlediği ifade ediliyor. Eski öğrencileri, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Tuncay Şanlı’yla çalışmak isteyen Daum, Fenerbahçe’den haber beklerken yöneticilerin henüz Başkan Ali Koç’u Alman Hoca için ikna edemediği belirtiliyor. Daum konusunda renk vermeyen Fenerbahçe yönetimi, Abdullah Avcı konusunda da benzer bir politika izlemişti. Henüz Ersun Yanal görevdeyken Avcı’yla görüşen sarı-lacivertliler daha sonra çıkan bütün haberleri yalanlamıştı.

Buruk anıların hocası

Fenerbahçe’deki ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Christoph Daum, 2003-04’teki zaferini, 2004-05’te de tekrarlayarak unvanını korumuştu. Ancak 2005-06’daki Denizli faciası sonrası Alman Hoca’yla yollar ayrıldı. 2009-10’da Fenerbahçe’ye geri dönen Daum, Süper Kupa zaferiyle başladığı sezonun son haftasında şampiyonluk kaçınca bir defa daha sarı-lacivertlilere veda etti.

ÇETİN SAVAŞ

Mert pazarlığı

∂ Fenerbahçe, Galatasaray’ın da peşinde olduğu Mert Çetin için girişimlerini sürdürüyor. Yirmi üç yaşındaki stoper, Emre Belözoğlu’yla yaptığı görüşmenin ardından Fenerbahçe’ye gelmeye ikna oldu. Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği’nden beri istedikleri Mert’i kiralayabilmek için Roma’yla pazarlık yapıyor.

VİRÜS ETKİSİ

Kruse rötar yaptı

∂ Sezonun 25. haftasındaki Denizli maçında sakatlanan Max Kruse’nin sahalara dönüşü gecikti. 7 Mart’taki karşılaşmada ayak bileğine darbe alan Alman yıldızın fizik tedavi süreci koronavirüs sebebiyle aksadı. Özel program uygulayan Kruse’nin ancak bir hafta sonra takıma katılabileceği belirtildi.

GURBETÇİ AVI

Gençler radarda

∂ Transferde önceliği yerlilere veren Fenerbahçe’nin hedefinde Avrupa’da top koşturan Türkler var. Hertha Berlin’den Muhammed Kiprit, Sassuolo’dan Mert Müldür, Schalke’den Levent Mercan, M’Gladbach’tan Kaan Kurt, Mainz’dan Erkan Eyibil ve Köln’den Erkan Akalp sarı-lacivertlilerin radarında.

ALTAY-SADIK DÖNDÜ

Çifte sevinç

∂ Lige dönüş hazırlıklarını TFF’nin Riva’daki tesislerinde sürdüren Fenerbahçe dün yoğun mesaideydi. Güç yüklemesi ve pas çalışmaları yapıldı. Kaleci Altay Bayındır, fıtık ameliyatı sonrası çalışmalarının tamamında yer aldı, aralık ayında çapraz bağları kopan Sadık Çiftpınar’ın da haziran ayında takıma katılacağı açıklandı.