Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'nin bugün yaptığı toplantı sonrası Süper Lig'in 12 Haziran'da başlama kararının alınmasının ardından 27. hafta programı da belli oldu.

Ligin açılışı olan 12 Haziran'da saat 21.45'te Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor maçları oynanacak.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçlar şöyle:

12 Haziran Cuma

21.45 Göztepe - Trabzonspor

21.45 Fenerbahçe - Kayserispor

13 Haziran Cumartesi

19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

21.45 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

14 Haziran Pazar

19.15 Gençlerbirliği - Konyaspor

21.45 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü

21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray

15 Haziran Pazartesi

21.45 Sivasspor - Denizlispor