Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adı birçok takımla anılan Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bir Arnavutluk spor sitesinin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına katılan Vedat Muriç, Fenerbahçe’de çok mutlu olduğunu söylerken “Türkiye’nin en büyük kulübündeyim. Transfer pazarı hakkında konuşamam. Üç yıllık sözleşmem var ve her şey kulübe bağlı. Kararı Fenerbahçe verir. Fenerbahçe taraftarıyım. Önce kulübün isteği gelir, ardından Vedat’ın. Sözleşmemin sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

> Lazio çok istekli

Dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic’le kıyaslanmasını gülerek karşıladığını söyleyen Muriç “Ibrahimovic gibi bir golcü ile kıyaslanmak bana ancak gurur verir” dedi. Serie A’dan Napoli ve Lazio, Premier Lig’den Tottenham ve Championship ekibi West Bromwich’in ardından Muriç’e Fransa Ligi’nin flaş takımı Rennes de talip olmuştu. İtalyan basını, Lazio’nun 26 yaşındaki golcüyü renklerine katmak için kararlı olduğunu yazarken Fenerbahçe’nin, içinde bulunduğu maddi durumdan dolayı Muriç ile birlikte genç kalecisi Altay’ı satış listesine koyabileceği belirtildi.

15 golü var

Sarı-lacivertli forma ile bu sezon toplamda 28 maça çıkan Muriç, ligde 13 gol, beş asist, kupada ise iki gol ve bir asiste imza attı. Kosovalı oyuncu millî takımdaki performansıyla da Avrupa’nın gözdelerinden biri hâline geldi.

Yuri iddiası

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için bir iddia da Brezilya’dan geldi. Brezilya basını, sarı-lacivertlilerin Santos’un 19 yaşındaki genç golcüsü Yuri Alberto’ya teklifte bulunduğunu öne sürdü.

BAŞKAN’A ANMA

Metin Âşık unutulmadı

∂ Fenerbahçe, eski başkanlarından Metin Aşık’ı unutmadı. Yayımlanan mesajda “Kulübümüze dört yıl başkanlık yapmış, camiamızın değerli isimlerinden Metin Âşık’ı aramızdan ayrılışının birinci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz” denildi.

BOCA’YA GİDİYOR

Mauricio Isla kadro dışı

∂ Fenerbahçe Yönetimi, maddi kaynaklı problemler sebebiyle Şilili Mauricio Isla’yı Riva kampı kadrosuna almayarak, kadro dışı bıraktı. Savunma oyuncusu bir süre önce Arjantin’in Boca Juniors takımıyla anlaşmaya varmıştı.

KOÇ GÖRÜŞECEK

Obradovic belirsizliği

∂ Süper Lig ve Euroleague’in sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe Beko’da gözler efsane çalıştırıcı Zeljko Obradovic’e çevrildi. Sırp koçun Başkan Ali Koç ile yapacağı görüşmenin ardından son kararını vereceğini ifade edildi.